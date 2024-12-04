追憶瓊瑤：影視作品76部《幾度夕陽紅》《在水一方》《一簾幽夢》《還珠格格》等定格愛情傳奇

瓊瑤，本名陳喆，1938年生。她是華語文學與影視圈的傳奇人物，以深情細膩的筆觸描繪愛情，撫慰了幾代人的浪漫幻想。在她的創作生涯中，留下了61部文學作品，25部小說改編電視劇以及51部改編電影。這些經典如同璀璨的星辰，塑造了無數深入人心的角色，也勾勒出對純真愛情的美好憧憬。今日傳出她離世的消息，令粉絲震驚與痛惜，喚起了對這位作家的深切懷念。

2017年瓊瑤出席《雪花飄落之前 我生命中最後的一課》新書記者會。記者杜建重／攝影。圖/聯合報系資料照片

寫作生涯

早期寫作：瓊瑤16歲時以心如為筆名發表小說《雲影》，開始了她的寫作生涯。

成名作品：1963年，瓊瑤以自身經歷為素材，創作了長篇小說《窗外》，並在《皇冠》雜誌發表，一舉成名，成為華語文壇的矚目新星。1964年，她陸續推出了《煙雨濛濛》和《六個夢》，以細膩的情感描繪和扣人心弦的故事進一步鞏固了她的地位，奠定了瓊瑤文學經典的基石。

主要作品：瓊瑤的創作生涯中，代表作有《窗外》、《煙雨濛濛》、《幾度夕陽紅》、《在水一方》、《一簾幽夢》、《心有千千結》、《梅花烙》、《海鷗飛處彩雲飛》、《青青河邊草》、《新月格格》和《還珠格格》等。

故宮推出「公主駕到！清代文獻中的公主身影」文獻特展，展出瓊瑤《還珠格格》小說。圖/花編

影視製作

進入影視圈：1985年，瓊瑤進入影視劇製作業，1986年播出的電視劇《幾度夕陽紅》大獲成功。

影視成就：瓊瑤的作品為人們打開了愛情的另一扇窗。1986年播出的《幾度夕陽紅》與《煙雨濛濛》打破了傳統，展現了愛情的多樣面貌。1987年《庭院深深》也成為經典，透過深情執著的故事吸引了無數觀眾。1988年《在水一方》延續著瓊瑤細膩的筆觸與感人至深的情感。

1992年《青青河邊草》讓人回憶起純真的年代，展現了青春愛情的純粹與美好。緊接著，1993年的《梅花三弄》系列——《梅花烙》、《鬼丈夫》、《水雲間》則描繪了情深緣淺的愛戀故事，令人感慨命運的無常與愛情的痴纏。1998年《還珠格格》劇集的播出更是掀起一陣熱潮，以生動的角色塑造，成為經典中的經典，深植人心。

影視公司：瓊瑤與平鑫濤共同成立火鳥影業公司及巨星電影公司，後來成立怡人傳播公司。截至2024年，據公開資料顯示瓊瑤旗下有三家影視公司：可人公司、怡人公司和仲傑公司。可人公司屬於瓊瑤，怡人公司和仲傑公司由她的媳婦何秀瓊擔任總經理，負責影視拍攝投資和藝人經紀，兒子陳中維則負責製作。

華視八點檔新戲瓊瑤一簾幽夢試片，喬喬（左）、方中信（左三）華視總經理小野（左四）向瓊瑤（左二）獻花。記者王忠明／攝影。圖/聯合報系資料照片

瓊瑤以其豐富動人的作品，成為幾代人心中的「浪漫女神」、「愛情教主」。她的創作不僅影響了華語文學，也深刻塑造了影視文化。這些作品不僅是愛情的讚歌，更是我們成長中的珍貴記憶。以下是瓊瑤的61部文學作品、51部小說改編電影，以及25部小說改編電視劇的代表作整理：

🌹瓊瑤文學作品（61部）

瓊瑤文學作品。圖/biya

🌹瓊瑤小說改編電視劇（25部）

瓊瑤小說改編電視劇。圖/biya

🌹瓊瑤小說改編電影（51部）

瓊瑤小說改編電影。圖/biya