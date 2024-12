《響亮心重奏》一場大病揭開血脈真相 音樂是連結的力量

★ 坎城影展坎城首映單元正式入選

★ 擊敗《懼裂》、《艾諾拉》榮獲聖塞巴斯提安影展觀眾票選獎

★ 「坎城影展全場淚流滿面」— Next Best Picture

★《享宴Hold不住》班傑明拉斐恩 ×《抓狂演訓班》皮埃爾洛廷

★ 「難能可貴的演出」— Cineuropa

★ 「溫柔滿溢,重擊人心」— The Upcoming

《響亮心重奏》(The Marching Band)故事講述,一場突來的大病,讓提波意外得知自己是收養來的孩子,同時發現竟有個胞弟吉米的存在。被尋常家庭收養的吉米,在學校餐廳工作,和被富裕之家收養的提波,成長軌跡天差地遠。

沈浸在古典樂的提波,是享譽全球的大指揮家;參加礦工樂隊的吉米,只是個熱愛長號的業餘樂手。儘管境遇大不同,兄弟倆卻很有默契地受音樂牽引,血緣的羈絆也將兩人緊緊相繫。另一方面,提波察覺到吉米有絕對音感,鼓舞他在音樂路上精益求精。就在兩人感情愈發深厚之際,命運的號角再度響起,兩兄弟是否能夠攜手挺過生命的重擊?2024年12月27日上映。

《響亮心重奏》。圖/佳映娛樂

