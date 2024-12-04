《響亮心重奏》一場大病揭開血脈真相 音樂是連結的力量
★ 坎城影展坎城首映單元正式入選
★ 擊敗《懼裂》、《艾諾拉》榮獲聖塞巴斯提安影展觀眾票選獎
★ 「坎城影展全場淚流滿面」— Next Best Picture
★《享宴Hold不住》班傑明拉斐恩 ×《抓狂演訓班》皮埃爾洛廷
★ 「難能可貴的演出」— Cineuropa
★ 「溫柔滿溢，重擊人心」— The Upcoming
《響亮心重奏》(The Marching Band)故事講述，一場突來的大病，讓提波意外得知自己是收養來的孩子，同時發現竟有個胞弟吉米的存在。被尋常家庭收養的吉米，在學校餐廳工作，和被富裕之家收養的提波，成長軌跡天差地遠。
沈浸在古典樂的提波，是享譽全球的大指揮家；參加礦工樂隊的吉米，只是個熱愛長號的業餘樂手。儘管境遇大不同，兄弟倆卻很有默契地受音樂牽引，血緣的羈絆也將兩人緊緊相繫。另一方面，提波察覺到吉米有絕對音感，鼓舞他在音樂路上精益求精。就在兩人感情愈發深厚之際，命運的號角再度響起，兩兄弟是否能夠攜手挺過生命的重擊？2024年12月27日上映。
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言