12月12部小說改編劇：《大奉打更人》《清明上河圖密碼》《念無雙》《仙台有樹》等年末壓軸
📺《鬥羅大陸之燃魂戰》
領銜主演：周翊然、張予曦、陳牧馳、孔雪兒、周靜波
劇情簡介：改編自唐家三少《鬥羅大陸》小說，故事講述唐三與夥伴們分別後，經歷隱密特訓與挑戰，最終集結創立唐門，對抗武魂殿黑暗勢力，攜手維護大陸和平，成長為堅韌不拔的戰士。
📺《蜀錦人家》
作品類型：古裝劇、愛情、經商
領銜主演：譚松韻、鄭業成、經超、陳小紜
劇情簡介：本劇改編自桩桩的同名小說，故事講述唐代益州小姐季英英守護家族染色秘方，傳播蜀錦技藝，並在絲綢之路上展現驕花驕傲的傳奇故事，最終被封為織染使。
📺《婚內婚外》
作品類型：愛情、家庭
領銜主演：馮紹峰、蔡文靜、邢昭林、加奈那、黃維德
劇情簡介：改編自姬流螞創作的小說《我和婚姻的戰鬥》，故事講述公益律師寧悅發現丈夫胡成的控制行為後，試圖掙脫五年婚姻的束縛，尋求自由與自我的故事。
📺《九重紫》
作品類型：古裝劇、愛情
領銜主演：孟子義、李昀銳、孔雪兒、夏之光、顏安
劇情簡介：改編自吱吱的同名小說，故事講述竇昭與宋墨在命運波折中互相扶持，共同化解家族危機，守護家國安寧，並攜手走向幸福生活的故事。
📺《大奉打更人》
領銜主演：王鶴棣、田曦薇、劉奕君、晏紫東、岳暘
劇情簡介：改編自賣報小郎君同名小說，故事講述打工人楊凌穿越為大奉朝打更人許七安，利用現代智慧破案，聯手夥伴對抗黑暗勢力，守護大奉安定。
📺《清明上河圖密碼》
作品類型：古裝劇、懸疑、推理
領銜主演：張頌文、白百何、周一圍、侯岩松、張耀
劇情簡介：改編自冶文彪的同名推理小說，故事講述貼書小吏趙不尤一家在破解四個懸案中揭露幕後黑手，守護汴梁安寧與家庭幸福的故事。
📺《白月梵星》
作品類型：古裝劇、愛情、奇幻
領銜主演：白鹿、敖瑞鵬、代露娃、常華森、韓棟
劇情簡介：改編自星零小說《白爍上神》，故事講述凡人白爍與妖族大神梵樾攜手鬥妖，從互相利用到真心相愛，共同成長的奇幻旅程。
📺《念無雙》
作品類型：古裝劇、愛情、奇幻
領銜主演：唐嫣、劉學義、郭曉婷、王弘毅
劇情簡介：本劇改編自十四郎的小說《天下無雙》，故事講述神女無雙與狐族祭司源仲從敵對到相愛，聯手揭露真相，拯救世界的奇幻愛情故事。
📺《仙台有樹》
作品類型：古裝劇、愛情、奇幻
領銜主演：鄧為、向涵之、陳鑫海、張維娜、張睿
劇情簡介：本劇改編自狂上加狂同名小說，故事講述蘇易水與化為凡人的師父冉冉身份互換，共度挑戰與啼笑皆非的故事，最終彼此守護與成長。
📺《無憂渡》
作品類型：古裝劇、愛情、奇幻
領銜主演：任嘉倫、宋祖兒、宣言、劉若谷、劉琪錡
劇情簡介：本劇改編自半明半寐的小說《半夏》，故事講述了神秘的捉妖師宣夜遇上少女半夏，二人於人妖共存的世界共歷奇情懸案的浪漫愛情故事。
📺《冬至》
作品類型：愛情、懸疑
領銜主演：黃景瑜、孫千
劇情簡介：本劇改編自晉江文學城凝隴的同名小說，故事講述麻醉科醫生陸嫣在怪事中揭開好友死亡真相，並與刑警江成屹共同面對八年前的隱秘。
📺《小站警事》
作品類型：輕喜劇、警察
領銜主演：郭京飛、陳數、李浩菲、阿如那、張瑞涵
劇情簡介：改編自曉重的長篇小說《駐站》。故事講述警長常勝在偏遠小站與鄉村教師王冬雨攜手解決車站問題，從冤家到搭檔，共同面對生活挑戰。
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