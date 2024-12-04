《魔法小紅書》父親的未竟小說呼喚 山羊帶路進入奇幻旅程

琅琅悅讀／ 政駒實業
《魔法小紅書》(Dalia and the Red Book)。圖/擷取自IMDb
《魔法小紅書》(Dalia and the Red Book)。圖/擷取自IMDb

★獻給書本的一封浪漫情書
★各年齡層必看之寒假娛樂之作
★華特迪士尼共同製作
★中文配音陣容包括《湯恩與劍客汪汪隊》邱涵菲、《灌籃高手》《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》陳彥鈞、《公主與野獸》馬伯強、《熱血搜救隊：翻轉世界》林筱玲、《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》馮嘉德、《咒術迴戰》梁興昌

《魔法小紅書》(Dalia and the Red Book)由大衛比斯巴諾(David Bisbano)執導，結合了CG角色、定格和2D動畫。故事講述著名故事作家阿道夫，決定讓女兒達莉亞加入小說中的一個角色，她選了一隻山羊。

父親去世後，達莉亞被故事中的角色綁架，被帶進了未完成的小說，在山羊的幫助下，達莉亞必須逃脫並且對付這些渴望成為主角的角色，她只有12小時來完成故事，這段將揭開父親的祕密，也讓達莉亞決定是否想成為一名作家。將於2025年1月10日(五)上映。

《魔法小紅書》(Dalia and the Red Book)。圖/擷取自IMDb

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