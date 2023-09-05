《鬼修女II》溫子仁招魂宇宙新作 艾琳修女再戰瓦拉克
著名恐怖片製作人溫子仁最新力作《鬼修女II》，相信很多看過第一部的朋友都被嚇到過，這是溫子仁親自編劇的2023年最新恐怖大片。如果你喜歡他的招魂系列，潛伏系列，安娜貝爾系列的話，那麼這部修女系列絕對不能錯過，這部電影被國外很多權威電影網站評為今年最好看最嚇人的恐怖鬼片之一。
《厲陰宅》宇宙是全球最受歡迎和最賣座的恐怖片系列，累積票房超過20億美元。其中，《鬼修女》是最成功的一部，全球票房高達3億6千6百萬美元。今年是2013年《厲陰宅》首映的10週年紀念，而《鬼修女II》則是鬼月期間最受期待的大片。
《鬼修女II》是《厲陰宅》宇宙系列的第九部作品。電影延續2018年上映的《鬼修女》首集。在前作中，愛琳修女僅是一名剛入教的「初學修女」，為了考驗信仰進而成為正式的修女，遂與伯克神父前往位於羅馬尼亞的卡拉塔修道院（Cârța Monastery）調查一起修女自殺事件，進而遇到了殘酷的惡魔——所羅門72柱魔神中位列第62位的位統領袖「瓦拉克」（Volac）！
多年後，在《鬼修女II》的片花中我們可以看到愛琳修女已經成為正式修女，並且帶領著一間，而根據官方的劇情介紹，本作故事發生在1956年的法國（首集《鬼修女》故事時間點的4年後），因為一名神父慘遭謀殺，某種邪惡正在散播，愛琳修女將再次與鬼修女瓦拉克展開正面對決！
《鬼修女II》由新線影業出品，原子怪獸和沙佛朗公司製作，華納兄弟影業發行。於9月7日上映。
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言