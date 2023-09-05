金之國水之國、謎霧莊園、貞子 DX 等強片HamiVideo影劇館+獨家搶先播出

2023最浪漫的日本愛情動畫片《金之國水之國》，是改編自「這本漫畫真厲害！」冠軍作品。以兩個長年斷交的國家為故事舞臺，「金之國」的公主莎拉與「水之國」的貧窮建築師納蘭巴耶爾，被捲入了兩國的計謀而扮演起偽裝夫妻，卻在自己也沒察覺的情況下墜入愛河，而這段戀情竟牽動了兩國的改變，看過的人都被兩人的愛情融化，更有媒體大呼，「不愧是2023年初最溫柔最浪漫動畫電影，看完整個大暈」。有趣的是，女主角是一位體型肉肉的女生，打破許多人對於身材美感的框架，有時容易失去自信的公主莎拉，溫柔和羞澀的模樣被濱邊美波以絕妙的演技演繹了出來，讓人更加喜愛。

在《金之國水之國》片中有一幕相當重要、在「橋上」的場景，金之國的公主莎拉在那裡為了對方著想選擇欺騙自己的心情，而下定了某個決心。製作團隊也在這個重要的戲碼上灌注相當多的心血，為男主角納蘭巴耶爾配音的賀來賢人也透露：「那真的是相當重要的一幕，要用很細膩的方式去表現，相當困難。那一幕是重複了數十次的嘗試與錯誤才完成的。」替莎拉配音的濱邊美波也強調畫面之美：「就像畫面上描繪出來的一樣，真的會讓人有種風穿過身體的感覺。終於完成錄音時，打從心底鬆了一口氣！」

《金之國水之國》劇照。圖／車庫娛樂

迎接農曆7月鬼門開的到來，9月8日將上架駭人恐怖片《貞子 DX》，故事描述貞子的「詛咒影帶」被上傳到網路上，透過SNS瞬間擴散開來，貞子的詛咒也隨著因應數位社會的變遷而發生「變異」，變得更加危險！1998年，改編日本作家鈴木光司經典恐怖小說《七夜怪談》登上大螢幕，在日本國內外都受到廣大迴響，時隔25年，貞子席捲再來，恐怖指數再度翻升，恐怖片迷們絕對不能再錯過《貞子 DX》。

《貞子DX》劇照。圖／車庫娛樂

《貞子DX》劇照，小芝風花飾演天才碩士生「一條文華」。圖／車庫娛樂

第78屆奧斯卡榮譽獎得主、五度入圍奧斯卡最佳導演的美國名導勞勃阿特曼執導的《謎霧莊園》，故事描述一場豪宅宴會途中發生的殺人事件，《謎霧莊園》獲獎無數，包含奧斯卡最佳原著劇本、金球獎最佳導演等，是《鋒迴路轉》這類電影的粉絲，絕對不可錯過的經典鉅作。

《謎霧莊園》劇照，凱莉麥唐納（左）、瑪姬史密斯（右）。圖／車庫娛樂

《謎霧莊園》劇照，海倫米蘭。圖／車庫娛樂

由《芭比》《樂來越愛你》美國知名男星雷恩葛斯林主演的《我的左派老師》，他在片中飾演一位飽受毒癮所苦，但因為不按牌理出牌的上課方式，而廣受學生喜愛的歷史老師，他以這一角色首度獲得奧斯卡影帝提名，《我的左派老師》獲得普遍好評，權威影評網站「爛番茄」新鮮度高達91%，絕對是獨立影史必看之作！

《我的左派老師》劇照。圖／車庫娛樂

《金之國水之國》將於9月1日起在中華電信MOD、Hami Video 影劇館+全台獨家搶先播出，除了《金之國水之國》外，還有美國暢銷漫畫改編，布魯斯威利主演《超異能監獄》、經典懸疑鉅作《謎霧莊園》，9月8日起有既危險又令人恐懼的電影《貞子 DX》、《芭比》雷恩葛斯林生涯代表作《我的左派老師》等更多精采電影都在中華電信MOD、Hami Video 影劇館+。