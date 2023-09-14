泰國萌星UP飾演弱智少年 「普明」找尋《鬼偶》真相

泰國恐怖電影《鬼偶》是《淒利人僧》系列導演彭塔里斯·喬凱撒達杜彭執導，集合泰國當紅青春偶像普明·丹薩優、普姆帕特·伊安查芒、坤纳提帕·平帕拉達布等人共同演出，將於9月15日上映。

人氣偶像普姆帕特·伊安查芒在電影中挑戰高難度角色，演出心智發展遲緩的少年，但也是全片的關鍵角色，普姆帕特說：「要在鬼片中，要詮飾出一種超越正常人的感受，真的是一大挑戰。」

普姆帕特被粉絲暱稱為UP，和許多泰國偶像一樣，都是以受歡迎的BL偶像劇成名，他以作品《數到十就親親你》打開知名度，獨特的小萌寵形像讓他人氣爆衝，不但演戲也發唱片，進行全方位發展。

《鬼偶》圖／華映娛樂

他在新作品在《鬼偶》中演出從小在山村中長大，但心智發展遲緩的少年，總是一副天真無害的可愛模樣，卻不時被村莊中的村民及小和尚們嘲笑欺負，遭到歧視和霸凌，但他仍是跟著男主角普明·丹薩優開心的跑來跑去，但很容易受到驚嚇，不時會大喊大叫，從預告中可以見到他竟被鬼拖進水中，又不能如正常少年般奮力還擊，演出非常辛苦。

《鬼偶》故事聚焦在古老的護身符人偶（Hoon Payon）帶來好運及惡運，片中的他最擅長以泥巴雕塑出護身符娃娃，讓他的角色成為電影中的關鍵人物之一。

為了挑戰這從來沒有演過的角色，UP在導演安排下，特別到相關的基金會進行觀察和學習，他說：「我必需要勇於改變過往的表演方式，才能完全接受這個全新角色，我在基金會中慢慢了解這些孩子們的生活和行為模式，也慢慢融入我的演出中，在基金會的學習對我的演出幫助很大。」

《鬼偶》圖／華映娛樂

普姆帕特在電影中的角色記憶力超強，可以流利唸出一長串的泰文經文，讓他下了一番苦功練習。回憶起這個角色，UP表示角色是個會很專注做自己喜歡的事的人，像是泥塑護身符娃娃，每當我拿起泥塑娃娃時，就可以進入角色的世界，對我而言是一次很特別的演出經驗，「這樣的角色在恐怖片中有很不一般的經歷，要完美演出真的是一次充滿挑戰性的表演。」

《鬼偶》圖／華映娛樂

《鬼偶》故事描述阿譚（普明·丹薩優 飾）長途跋涉到偏遠小村落中的寺廟，尋找成為僧侶的哥哥阿堤，告訴他父母已經去世的消息。但到了當地，他聽到村民說他的哥哥殺了寺廟的住持後逃走了，他不願相信，想要留在當地找尋真相，更覺得當地村民篤信一個被注入法力的人偶，可以保護他們的想法，實在太過迷信。

此時，村中突然開始一連串的可怕怪事，一個乖巧的女孩失了蹤，命案接二連三出現，連寺廟中的僧侶都離奇喪命，而村民膜拜的人偶被毀了，讓眾人非常憤怒及驚慌，準備以一個更大的作法儀式對抗一切怪相，但他們將面對更巨大的恐怖來襲…真相也總是讓人難以承受。

《鬼偶》將於9月15日上映，更多電影資訊，請上「華映娛樂」官方臉書粉絲團查詢：https://www.facebook.com/skyfilmsINtaiwan

《鬼偶》圖／華映娛樂