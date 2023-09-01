宇宙最強大邪靈《鬼修女II》開放告解 近距離挑戰你的膽量

今年適逢2013年上映的《厲陰宅》10週年，而宇宙中最強大的邪靈即將回歸，艾琳修女將再度與鬼修女瓦拉克展開正面對決。《鬼修女II》中元節後顯靈，於全台各大戲院打造告解室，民眾可把握機會懺悔罪過、祈求救贖，同時推出鬼修女瓦拉克顯靈特別場次的預售活動。

《厲陰宅》宇宙是史上最賣座的恐怖片系列，全球票房超過20億美元，其中《鬼修女》更是最賺錢的電影，全球票房超過3億6千6百萬美元。最強大的邪靈《鬼修女II》作為今年鬼月的壓軸大片，更是讓許多觀眾充滿期待。

《鬼修女II》(圖/華納兄弟)

美麗華大直影城行銷業務副理簡驛懿表示：「《Barbie芭比》之前在影城廊道的布置，吸引大批民眾打卡拍照，對票房也有顯著加分；這次《鬼修女II》還原電影中的場景，打造專屬告解室，也讓我們很期待未來票房的表現。明天我們也將開放IMAX特別場次的預售，凡訂票就有機會獲得獨家海報，並且親眼見證鬼修女瓦拉克顯靈！」

9月1日除了美麗華大直影城開放《鬼修女II》特別場次預售以外，秀泰影城同樣也推出特別場次預售，鬼修女瓦拉克將在影廳內現身，近距離挑戰觀眾的膽量。

《鬼修女II》於全台各大戲院打造告解室，包含台北美麗華大直影城、台北信義威秀影城、台中文心秀泰影城、台中站前秀泰影城、台中大遠百威秀影城、台南南紡威秀影城、高雄夢時代秀泰影城，民眾即日起可把握時機，至告解室懺悔，拍照上傳至個人社群平台設定公開，並且「#鬼修女2」、「#鬼修女現身」，就有機會獲得電影票。

《鬼修女II》告解室(圖/華納兄弟)

【鬼修女II】於全台各大戲院打造告解室(圖/華納兄弟)

【鬼修女II】於全台各大戲院打造告解室(圖/華納兄弟)

《鬼修女II》海報(圖/華納兄弟)