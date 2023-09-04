台灣影視進軍南韓 合製商談夯

台灣電視劇製作產業聯合總會今年率領26家台灣影視業者赴韓拓商，以多樣影視內容搶攻國際市場，當地業者洽詢合資合製熱烈，3天展期促成500場以上洽談，熱度更勝往年。

南韓國際廣播電視節目交易展（BCWW）疫後首次舉辦實體展，16至18日在首爾國際會議暨展示中心（COEX）舉行，台灣館也時隔4年重回首爾，參展業者比往年多上約10家，現場洽談場數也達到歷年新高。

台灣電視劇製作產業聯合總會會長林錫輝表示，往年參展洽談內容多以內容交易為主，但今年就合資合製的洽談達到半數以上，顯示台灣製作品質獲認可，吸引南韓業者尋求單純購買版權之外的合作機會。

林錫輝指出，韓劇製作成本高，推升銷售價格，台灣製作成本相較品質低廉，更符合東南亞市場需求，加上華語市場優勢，更能吸引南韓業者合作。

今年參展業者包括包括方聯、恆星、八大、大慕可可、三立、威網、原創、時代、聯利、豐采、博美、影拾、十三月、百聿、巨集、明悅、東森、艾慕、華視、柒拾陸號、愛爾達及嚴選等，作品包括職人劇、家庭類、寫實類、政治議題類、傳統戲劇及綜藝、卡通、旅遊、美食、實境秀等59部作品。

駐南韓代表梁光中也出席17日「台灣日」活動，他致詞指出，南韓民眾對台灣好感度高，不只有南韓實境綜藝節目「花漾爺爺」到台灣旅行，國片「不能說的秘密」、「那些年我們一起追的女孩」，連續劇「想見你」等影視作品都在南韓大受歡迎，吸引越來越多的南韓朋友對台灣產生好感和興趣，期待未來在南韓及國際上看到更多台灣的精彩影視作品。

BCWW自2001年舉辦至今邁入第23屆，為亞洲知名影視節目交易市場展，展出內容包含電視節目版權、數位影音內容、電影、動畫及新媒體等，每年都有眾多國際影視產業買家、賣家及製作公司至現場商談交易，台灣業者每年都組成台灣館參展，宣傳台灣文化軟實力。