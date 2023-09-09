奧斯卡影帝為《地獄來的乘客》染紅髮 「尼可拉斯凱吉」超瘋癲

由奧斯卡影帝尼可拉斯凱吉主演的全新動作驚悚鉅作《地獄來的乘客》（英文片名：Sympathy for the Devil）即將在台上映，故事描述趕往醫院陪產的準爸爸大衛（喬爾金納曼 飾），在停車場遭一位神色詭異的不速之客（尼可拉斯凱吉 飾）挾持，踏上一場地獄般旅途的故事。戲中凱吉大展招牌瘋狂顏藝，把《自殺突擊隊》「隊長」喬爾金納曼嚇得不輕，《地獄來的乘客》將於9月15日（週五）在台上映！

《地獄來的乘客》劇照。圖／車庫娛樂

近年以多元題材和瘋癲演技榮登「邪典教主」的奧斯卡影帝尼可拉斯凱吉，即使臉已成為無數迷因，依然沒有放棄製作有趣的作品，提到凱吉對電影的熱情和敬業態度，導演尤瓦阿德勒在訪談表示凱吉是真正的「電影狂熱分子」，會在開拍前花了5、6週準備角色，「他每天讀8小時的劇本，我一天會收到他10,000則訊息或郵件，『你看這個楚門柯波帝跟田納西威廉斯的訪談，他們說話的方式超有趣。』、『這件外套如何？』、『這句台詞怎麼樣？我們能這麼做嗎？可以刪掉那句嗎？』」，我從沒見過這樣的人，尼可拉斯凱吉完全投入其中，像一座火山不斷有新點子冒出來，超猛的！」。

《地獄來的乘客》劇照。圖／車庫娛樂

除了研讀劇本外，尼可拉斯凱吉也由外在完美變身角色，導演尤瓦阿德勒表示在前製作業期間，凱吉突然傳來一張他染成紅髮的照片，讓他和製作人嚇了一跳，阿德勒立刻想到流傳在凱吉粉絲間的理論「凱吉愈瘋，電影就愈棒。」，而後續的精采表現也應證了透過凱吉的髮型就能判斷電影好壞的傳聞。

《地獄來的乘客》劇照。圖／車庫娛樂

《地獄來的乘客》故事設定在燈火燦爛的賭城，片中包含大量拉斯維加斯街景。在拍攝外景的過程中，製作人艾倫安格爾負責駕駛，導演和攝影師坐在後座，車上裝了8台攝影機跟一大堆器具，拉斯維加斯警方專門在一旁護送他們，安格爾一手握著警方對講機邊緊張地開車，導演和攝影師不斷高喊要他開快點，安格爾心想要是開太快絕對會被攔下或逮捕，完全忘了身旁護送他們的正是賭城警察。

《地獄來的乘客》劇照。圖／車庫娛樂

說到製作過程，導演尤瓦阿德勒扮演重要角色。阿德勒說他在2014年第一次看到這份劇本，當時他剛拍完第一部電影，讀著別人寄來數以萬計的劇本提案，大部分都是垃圾，其中只有兩部吸引了他，《地獄來的乘客》就是其一，但資歷尚淺的他未能得到拍攝機會，在那之後幾年他總隔三差五追蹤著劇本的動向，發現IMDb頁面上遲遲沒有製作新聞，終於在2022年初得知原持有者釋出的消息，立刻讓經紀公司去與對方聯繫，並親自說服作者將劇本賣給他，阿德勒表示這是他第一次為劇本這麼拼命。讓大家感嘆多虧這份執著作品才得以問世！

《地獄來的乘客》講述大衛一心急於趕赴醫院，陪伴即將臨盆的妻子，此時一位不速之客卻強行上車用槍指著他，脅迫他開往陌生城市，究竟這場貓捉老鼠的致命遊戲將駛向何方？《地獄來的乘客》將於9月15日全台上映！

《地獄來的乘客》電影預告

《地獄來的乘客》海報。圖／車庫娛樂