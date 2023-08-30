《GHOST BOOK 妖怪圖鑑》日本童書改編 新垣結衣主演、星野源獻唱主題曲

兩度獲得日本奧斯卡「最佳導演獎」的名導山崎貴，擅長運用VFX（視覺效果），曾打造《鎌倉物語》、《STAND BY ME 哆啦A夢系列》等經典人氣作品，這次改編日本知名童書《小妖怪系列》推出的電影作品《GHOST BOOK 妖怪圖鑑》，故事講述學校流傳有一種神祕的小妖怪，會來到夜晚沉睡的孩子枕邊輕聲耳語。想要實現願望的一樹（城檜吏 飾）等人，受小妖怪引導決定要找出「妖怪圖鑑」。他們和瑤子老師（新垣結衣 飾）在有著可疑店主（神木隆之介 飾）的二手書店得到了圖鑑，當他們踏出書店，外面卻已不是他們所知道的那個世界…。

《GHOST BOOK 妖怪圖鑑》神木隆之介飾演神秘店主。(圖/車庫娛樂)

《GHOST BOOK 妖怪圖鑑》由山崎貴導演率領《ALWAYS幸福的三丁目》、《鎌倉物語》堅強團隊再次打造獨特的奇幻世界，並找來《小偷家族》童星城檜吏、柴崎楓雅Sonny Mcclendon、吉村文香4位從500人中脫穎而出的童星共同主演，除此之外「國民老婆」新垣結衣、「國民弟弟」神木隆之介也在片中擔任重要角色，是新垣結衣婚後第一部電影作品。電影主題曲〈異世界混合盛大舞會 (feat. 妖怪)〉則是請來星野源獻唱，而這也是星野源與新垣結衣首次以夫妻身分合作的作品。勇闖妖怪世界的奇幻冒險物語《GHOST BOOK 妖怪圖鑑》，將於9月1日（週五）在台上映。

星野源與新垣結衣因熱播日劇《月薪嬌妻》假戲真做，於2021年宣布結婚，日前星野源在自己主持的廣播節目上分享自己沉迷於知名電玩遊戲《薩爾達傳說 王國之淚》，不過玩遊戲卻讓他很疲累：「大概比作曲之類的還要累上3倍左右，似乎是因為我玩《薩爾達》的時候完全沒在呼吸。」他也詢問了新垣結衣的意見，對此新垣結衣表示：「確實你在看電影的時候，也完全沒在呼吸呢～」揭露了星野源自己也沒發現的習慣，讓他忍不住笑說：「又要開始禁止玩《薩爾達》了。」

對於製作《GHOST BOOK 妖怪圖鑑》主題曲〈異世界混合盛大舞會 (feat. 妖怪)〉，製作方希望星野源能做出「將孩子們前去冒險的妖怪世界觀以現代曲風表現，打造讓廣大年代的族群都能覺得愉快的主題曲」，創作出跨越兩個世界線，可唱可跳的歡樂樂曲。此外，在片中為妖怪配音的釘宮理惠、下野紘以及杉田智和也在樂曲中獻聲合音。星野源也分享創作這首歌曲的心境：「我想製作一首人類與非人類能夠一起跳舞的樂曲。雖然是一首添加了玩樂和祈禱、跳了就會被詛咒的樂曲，但希望這首歌曲能成為在電影中和主角們一起到異世界冒險的觀眾們的護身符。」

《GHOST BOOK 妖怪圖鑑》(左起)新垣結衣、Sonny Mcclendon、城檜吏、吉村文香、柴崎楓雅、圖鑑小子（釘宮理惠配音）。(圖/車庫娛樂)

在《GHOST BOOK 妖怪圖鑑》中，有許多用VFX打造的奇幻場景以及各種模樣的妖怪，而這些妖怪也找來《銀魂》釘宮理惠、《鬼滅之刃》下野紘、《銀魂》杉田智和、《我的英雄學院系列》大塚明夫等資深聲優配音。從傲嬌美少女到熱血少年角色都能完美詮釋的實力派聲優釘宮理惠，為帶領片中角色進入圖鑑世界的「圖鑑小子」配音，她表示：「我聲演的圖鑑小子，會披著白布夜晚時在孩子們枕邊細語，拿掉白布後的模樣卻很可愛，是個可愛又迷人的妖怪。小小的身體裡面凝聚了很多能量，演起來很開心，錄製與飾演主人的神木先生鬥嘴的部分也很有趣！」神木隆之介也表示：「可以在旁邊近距離聽到釘宮小姐的聲音，我很幸福！」

《GHOST BOOK 妖怪圖鑑》新垣結衣飾演瑤子老師。(圖/車庫娛樂)

這次新垣結衣在片中飾演學校老師，城檜吏認為在拍攝現場的新垣結衣就像真正的老師一樣：「看連續劇或電影時，對新垣小姐的印象是『開朗又有趣的人』，實際見到面後跟印象中一樣，再加上也有像老師的地方，是一位很溫柔的人。」新垣結衣也透露在拍攝的空檔，準備要考試的孩子們拜託她教導課業：「但是我完全教不來（笑）。馬上拒絕他們也不太好，所以我就上網查，但好像也沒有幫上忙。」城檜吏則表示很感謝新垣結衣：「新垣小姐就像真正的老師一樣，會整合大家，是個開朗又溫柔的人，我的搞笑哏也只有新垣小姐會捧場。」看過完成的作品後，新垣結衣坦言：「我很喜歡裡面奇幻的世界觀，其中也含有可以為真實生活帶來勇氣的訊息。觀賞完後，我不由自主地對山崎導演說『喜歡』。」對此，山崎導演也害羞地笑說：「新垣小姐對我說喜歡（笑），然後我思考了5秒，啊，是在說電影的事吧（笑）。」奇幻冒險電影《GHOST BOOK 妖怪圖鑑》將於9月1日（週五）在台上映。

《GHOST BOOK 妖怪圖鑑》劇照。(圖/車庫娛樂)

《GHOST BOOK 妖怪圖鑑》(圖/車庫娛樂)