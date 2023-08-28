「航海王」真人版8/31開播 和草帽海賊團共同冒險

「我要成為海賊王！」由原著漫畫家尾田榮一郎親自監製的「航海王」真人版影集開播倒數，製作單位今天釋出幕後花絮，揭開草帽海賊團揚帆闖蕩的奇幻世界打造過程。

飾演魯夫的演員伊納基．戈多伊（Inaki Godoy）在影片中分享，「大家一定會對於『航海王』真人版上線感到非常興奮，可以看到所有喜歡的角色從動畫變成真人與大家見面。對於不熟悉『航海王』的觀眾來說，這是一個非常好的機會可以體驗『航海王』的世界。」

扮演索隆的新田真劍佑表示，「航海王」是陪伴他長大的經典作品，三刀流劍士索隆更是他最喜歡的角色，能夠使用角色的武士刀相當榮幸，「我們有把原著漫畫裡最熱血經典的橋段化作現實場景」。預告裡也呈現出魯夫經典的橡膠槍、香吉士的踢技及騙人布的彈弓狙擊。

製作人史蒂芬．前田（Steven Maeda）透露，尋找能扮演靈魂主人翁魯夫的演員是極大工程，「畢竟魯夫是整個故事的核心，我們非常幸運找到了伊納基．戈多伊」。原著尾田榮一郎創造了一個完整且獨特的世界，前田認為，「航海王」真人版上線後，全球觀眾能看到許多從未見過的驚喜。

身兼編劇和監製的麥特．歐文斯（Matt Owens）強調，尾田榮一郎的團隊全程都有參與製作，希望真人版能讓觀眾感受到原作精神裡的愛和熱情。而劇組也特別架設「草帽海賊團」網站，邀請全球粉絲成為魯夫的夥伴之一，製作專屬的個人懸賞海報，獲得「航海王」最新消息和驚喜。

過往許多動畫作品改編真人版後常常讓原著粉絲失望，本來許多「航海王」粉絲也相當擔心，但在尾田榮一郎數度公開掛保證「品質絕不打折」及正式預告曝光後，網路評價有逐漸改觀。

不少外國粉絲都在最新花絮預告下留言力挺，「感受到真人卡司之間的火花與魅力」、「尾田老師對劇組和演員的信任，讓他們充滿信心與熱情」，期待8月31日在Netflix和草帽海賊團共同航向冒險。

「航海王」真人版影集將於8月31日在串流平台Netflix上架，邀請粉絲和草帽海賊團一同航向偉大航道。 圖／Netflix提供