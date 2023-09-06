人身豬臉！北門潟湖鬼月拜「豬母娘娘」 傳說求姻緣很靈

農曆7月將至，台南市北門潟湖旁鎮海將軍廟供奉豬母娘娘，人身豬臉緊箍咒環神像相當特殊，尤其鬼月普度，北門附近宮廟還會「錯開」輪流辦理，象徵讓豬母娘娘鬼月天天飽吃大餐。

該鎮海將軍廟（豬母廟），地點就在近年來火紅的北門井仔腳瓦盤鹽田西側，緊鄰北門潟湖，當地民眾又稱鎮海大將軍或大聖爺，

據說求姻緣也很靈驗，廟的外牆還有幾幅可愛彩繪圖，常有求姻緣或祈福朋友，來到井仔腳欣賞完美麗夕陽，順路來豬母娘娘廟拜拜。

豬母廟供奉的豬母娘娘由來版本不一；本身長期投入地方文史研究，目前在當地經營鹽鄉民宿餐廳的老闆洪有志說，根據老一輩長輩轉述，居民普遍說法是，相傳日據時代北門蚵寮有條通往大海的排水溝，豬隻聚集於此宰殺，又稱「豬屠溝」，某日屠夫發現有一頭懷孕母豬被私下放走，母豬逃到井仔腳，偷吃當地豬舍飼料，被驅趕追打，墜海溺斃。

母豬死後，當地開始不安寧，除相繼病倒，連作物也無法長大，甚至夜裡聽見母豬和小豬哀嚎聲。詢問當地興安宮紀府千歲，相傳是因上情而起，村民建廟立像祭祀，民國66年建祠堂，設立「豬母娘娘」神像，封為「鎮海大將軍」或「大聖爺」，民國97年神像被竊，目前神像是民國100年1月重新雕塑，廟外觀日前也重新修繕。

興安宮主委洪鶴年說，豬母娘娘聲名遠播，去年4月間，有信徒到廟裡祭拜，發現「豬母娘娘」神尊竟沒有穿神衣，南鯤鯓代天府公關組長陳思妤造訪，發願要替豬母娘娘做一套神衣，也獲得紀府千歲同意，且答應農曆5月紀府千歲聖誕到代天府上香時，帶豬母娘娘隨行，也為地方傳為佳話。

當地居民說，豬母娘娘喜歡吃地瓜葉和水果，千萬不可拿豬肉來拜，這是大忌諱。

鬼月普度，北門附近宮廟還會「錯開」輪流辦理，讓豬母娘娘鬼月天天飽食大餐。圖 ／洪有志提供

台南市北門潟湖旁鎮海將軍廟外觀。圖 ／洪有志提供