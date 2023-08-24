不是因為太老？ 「超人」新片換掉亨利卡維爾原因曝光

歐美廣大的亨利卡維爾影迷，不滿意他在DC後續英雄片中被取代、不能再扮「超人」，認為他40歲但保養不差，看起來沒有太老，而對目前掌理DC英雄片的詹姆斯岡恩堅持找小他10歲的大衛科倫斯韋接替演超人，頗不能接受。詹姆斯近日則在社群網站的留言上表示，他要拍的是一部「超人」電影，而不是「年輕超人」電影，彷彿亨利影迷們在意的重點，原來根本都搞錯了。

亨利卡維爾真的不是因為「老」而被換掉？目前已知詹姆斯岡恩的超人新片，並不會再從頭講他的出生以及來到地球的起源，片中的他已經是20多歲，他在大都會如何建立被信賴的英雄地位將是片子重點，片中的時空也和其他幾位DC英雄像是綠光戰警等的重疊，超人不會是裡面唯一且元老的英雄。乍看之下，是有些新鮮的角度，不過裡面的超人才20多歲且正要樹立自身的英雄地位，依舊是一位「年輕英雄」，40歲的亨利來演，真的就是嫌年紀大了一些。不知道他的死忠影迷，仔細思索之後，會不會又無法接受？

大衛科倫斯韋要飾演的是20多歲時的超人。（路透資料照片）