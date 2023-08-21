《勝利女神：妮姬》真人PV美女秀！10名角色等你約會

遊戲角落先前報導《勝利女神：妮姬》釋出由日本 Coser 扮演妮姬的夏季活動真人宣傳預告片，沒想到此一真人企劃其實是有劇情的！？官方今（11）日揭露完整 PV，讓玩家選擇約會路線，跟 10 位角色度過夏日，或是...我全都要的一次來。

最新的完整 PV 最一開始就搭配遊戲的 UI 跟字幕，營造觀眾在玩遊戲的氣氛。再來，上一支影片東雲うみ扮演的水梅里，曾問螢幕前的指揮官想跟誰約會，原來這一句話是在鋪陳完整 PV 的互動式影片設計。

隨著梅里問完問題，PV 跟著上一部影片一樣再度落幕，不同的是片尾多了選項可以選，觀眾可以點擊 4 支標題分別標註「去海邊」、「去泳池」、「去玻璃房」、「上陽台」，選擇要去的目的地。不一樣的地方可以跟不同的妮姬互動，好比海邊能遇到梅里、尼恩或馬斯特。

圖／擷取自 YouTube@勝利の女神:NIKKE

如果覺得一位一位慢慢聊速度太慢，也可以在每個路線影片的末尾選擇「大家...一起？」的影片觀看即可，所有妮姬就會一起跟指揮官說話，然後把指揮官埋入沙中，最後聚在一起放煙火。有興趣的讀者可以玩玩看，不過影片只有日文，看不懂的人可能會比較辛苦。當然，單純看 Coser 也是可以的。

圖／擷取自 YouTube@勝利の女神:NIKKE

圖／擷取自 YouTube@勝利の女神:NIKKE

圖／擷取自 YouTube@勝利の女神:NIKKE

圖／擷取自 YouTube@勝利の女神:NIKKE

圖／擷取自 YouTube@勝利の女神:NIKKE

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