《勝利女神：妮姬》真人PV美女秀！10名角色等你約會

聯合新聞網／ 遊戲角落 啄雞
圖／擷取自 YouTube@勝利の女神:NIKKE
圖／擷取自 YouTube@勝利の女神:NIKKE

角落先前報導《勝利：妮姬》釋出由 Coser 扮演妮姬的夏季活動真人宣傳預告片，沒想到此一真人企劃其實是有劇情的！？官方今（11）日揭露完整 PV，讓玩家選擇約會路線，跟 10 位角色度過夏日，或是...我全都要的一次來。

最新的完整 PV 最一開始就搭配遊戲的 UI 跟字幕，營造觀眾在玩遊戲的氣氛。再來，上一支影片東雲うみ扮演的水梅里，曾問螢幕前的指揮官想跟誰約會，原來這一句話是在鋪陳完整 PV 的互動式影片設計。

隨著梅里問完問題，PV 跟著上一部影片一樣再度落幕，不同的是片尾多了選項可以選，觀眾可以點擊 4 支標題分別標註「去海邊」、「去泳池」、「去玻璃房」、「上陽台」，選擇要去的目的地。不一樣的地方可以跟不同的妮姬互動，好比海邊能遇到梅里、尼恩或馬斯特。

圖／擷取自 YouTube@勝利の女神:NIKKE

如果覺得一位一位慢慢聊速度太慢，也可以在每個路線影片的末尾選擇「大家...一起？」的影片觀看即可，所有妮姬就會一起跟指揮官說話，然後把指揮官埋入沙中，最後聚在一起放煙火。有興趣的讀者可以玩玩看，不過影片只有日文，看不懂的人可能會比較辛苦。當然，單純看 Coser 也是可以的。

圖／擷取自 YouTube@勝利の女神:NIKKE

圖／擷取自 YouTube@勝利の女神:NIKKE

圖／擷取自 YouTube@勝利の女神:NIKKE

圖／擷取自 YouTube@勝利の女神:NIKKE

圖／擷取自 YouTube@勝利の女神:NIKKE

圖／擷取自 YouTube@勝利の女神:NIKKE

圖／擷取自 YouTube@勝利の女神:NIKKE

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
真人版 手遊 日本 女神 遊戲

逛書店

打開網路就有錢：我靠自媒體與投資理財打造多元獲利模式

NT$ 300

90%的病，控糖就會好：挑對食物、吃對順序、控制份量，就能逆轉體質的血糖平衡法

NT$ 322

大會計師教你從財報數字看懂經營本質【增訂版．全新案例】

NT$ 294

投資金律（新版）：建立必勝投資組合的四大關鍵和十八堂必修課

NT$ 364

延伸閱讀

《湄公河水鬼》河底亡魂找替身 撈屍人拼死保護女兒

《你的名字。》重映大陸票房破億 新海誠分享靈感來自補習班廣告

《今夜一起為愛鼓掌》楊祐寧帥露6塊大肌肌 問「滿意嗎？」

《風流一代》賈樟柯的當代史 女主角「趙濤」揚威多倫多

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。