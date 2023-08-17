真人版《白雪公主》大反派 「神力女超人」當壞皇后苦練歌喉

迪士尼近年來的一堆舊經典卡通真人版，往往在「選角」就引起很大爭議，尤其女主角的膚色變化，更是近來被外界討論的重點。原本預計明年推出的真人版「白雪公主」，同樣因為這點掀起熱議，不少網友質疑拉丁血統、並沒如原作形容那般「膚如白雪」的瑞秋賽格勒，要如何說服觀眾她是「白雪公主」，更很難讓大家相信她的容貌能比「壞皇后」蓋兒加朵更美。

蓋兒加朵因演出「玩命關頭」與「神力女超人」系列走紅，各方視為美的化身，但原來她要爭取到「壞皇后」這角色，也沒有很輕鬆，甚至需要通過試鏡！蓋兒近日接受訪問，透露「白雪公主」劇組在確定由她演壞皇后前還要她試鏡，不過並非對她的表演能力或是造型等有疑問，而是該片是音樂電影，需要了解她的歌喉如何。她也乖乖的把那首歌帶回家苦練一個月，之後在鏡頭前完美唱出那首曲子，劇組把她的歌唱表演拍下來，經過評估才確定由她扮演壞皇后，態度可不馬虎。

而蓋兒笑言，自己回家跟3個女兒表示要演真人版「白雪公主」電影，6歲的蜜亞以為她要扮演公主，後來她澄清其實是要演壞皇后，年紀最大的女兒竟然回答：「哇，好適合妳喔。」外界都對這部片高度矚目，賣座成績也受到各方的期待。

壞皇后是「白雪公主」裡最經典的大反派。圖／摘自imdb