美英兩部強片推「鮮肉男神」 大展速度與激情

暑假末期兩部最新強片「藍甲蟲」、「GT：跨界玩家」分別力捧美、英兩地的鮮肉男星，前者主角索洛馬里杜納之前在「眼鏡蛇道館」扮空手道小子顯得稚嫩可愛，「藍甲蟲」造型較為成熟；後者的要角亞契馬德維身高超過190公分，在非白人男星中算是高大有型，前途頗受看好。

「藍甲蟲」改編自DC漫畫，索洛馬里杜納扮演大學剛畢業的社會青年，無意中被外星生物科技的古遺物「聖甲蟲」選為共生宿主，不由自主的成為超能英雄，人生也變得不一樣。過往超級英雄片是捧紅新秀的最佳管道，索洛獲得青睞也顯示他在「眼鏡蛇道館」這齣影集中的表現受到各方肯定，只是超級英雄片這陣子大為降溫，而受限於美國演員工會罷工，索洛也無法為「藍甲蟲」作任何宣傳，不免有些影響他的行情。

索洛有墨西哥、古巴、厄瓜多等國血統，從小在美國出生、長大，也從小就在「為人父母」等影集中亮相，16歲獲選在「小子難纏」系列電影的影集續篇「眼鏡蛇道館」中扮演想學習空手道的魯蛇少年，堪稱是演藝事業的大轉機，隨著這戲的叫好、在美國締造亮眼收視反應，他也在娛樂圈建立自身的知名度，就看「藍甲蟲」可否讓他更上層樓。

而「GT：跨界玩家」的亞契馬德維不只身高傲人，在片中還有「怪奇物語」大衛哈柏、「魔戒」系列奧蘭多布魯兩位前輩幫襯，難怪會成為近期最受矚目新秀之一。他其實在Netflix最近上架、由蓋兒加朵主演的動作大片「攻心諜戰」中也軋了一角，飾演秘密情報員組織的年輕成員。在「GT：跨界玩家」，他則扮演從賽車遊戲冠軍玩家到接受真正賽車手訓練後參加比賽的青年，不只有熱血的情節，也有父子親情的描述，展現他多年來在劇場磨練的演技，比起之前的電玩改編影片要角，更有發揮實力的空間。

索洛馬里杜納以「眼鏡蛇道館」裡的空手道小子一角崛起。圖／摘自imdb

「GT：跨界玩家」主打英國長腿小生亞契馬德維。圖／路透資料照片

亞契馬德維（左）在「GT：跨界玩家」演賽車手。圖／索尼提供