《子午計畫》推出女團 「霓NEO(n)」台灣 VTuber出道
2022 年成立的台灣 VTuber 工作室「子午計畫Meridian Project」，至今成員包括浠Mizuki、汐Seki、響Hibiki，與後來加入的 KSP 等四位，近日預告今年第 4 季將推出推出旗下首個 3 人 VTuber團體「霓NEO(n)」，同步公開人物設計與前導影片。
不同於以往的單人出道模式，「霓NEO(n)」是由藍色狸貓「澪Rei」、粉紅豹「煌Kirali」、橙色鼯鼠「橙Yuzumi」三人所組成。
《霓》為彩虹的副虹，也是顏色混合的表現，對應三人有著非常不同的個性卻能融合組合出有趣的內容，且來自相反的異世界，n則是NEO簡寫，也代表「新」，因此取名為「霓NEO(n)」。
【澪Rei】
特色：空靈系歌聲、療癒、陪伴。
擁有變身能力的藍色小狸貓，聲音有著療癒人心並帶給人們溫暖的特質，空靈的歌聲可以讓人暫時忘記煩惱；偶爾有些笨拙的個性更會為大家帶來許多意想不到的歡笑。
【煌Kirali】
特色：爆發系歌聲、創作系歌手、活力陽光。
火系魔法的粉紅豹，平時講話聲音甜中帶點俏皮，在唱歌時卻有著渾厚的嗓音，也喜歡透過寫作歌曲將自己的聲音烙印在觀眾的心中。
【橙Yuzumi】
特色：FPS高手、色氣聲線、反差感。
自然系魔法的橙色日本鼯鼠，聲線甜美又帶點小惡魔的色氣感，與嗓音不同的是射擊實力，說著話的同時邊把進入瞄準鏡的目標都消滅掉。
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