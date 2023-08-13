《子午計畫》推出女團 「霓NEO(n)」台灣 VTuber出道

聯合新聞網／ 遊戲角落 芋仔
圖／子午計畫 霓NEO(n)
圖／子午計畫 霓NEO(n)

2022 年成立的 工作室「子午計畫Meridian Project」，至今成員包括浠Mizuki、汐Seki、響Hibiki，與後來加入的 KSP 等四位，近日預告今年第 4 季將推出推出旗下首個 3 人 VTuber團體「霓NEO(n)」，同步公開人物設計與前導影片。

不同於以往的單人出道模式，「霓NEO(n)」是由藍色狸貓「澪Rei」、粉紅豹「煌Kirali」、橙色鼯鼠「橙Yuzumi」三人所組成。

《霓》為彩虹的副虹，也是顏色混合的表現，對應三人有著非常不同的個性卻能融合組合出有趣的內容，且來自相反的異世界，n則是NEO簡寫，也代表「新」，因此取名為「霓NEO(n)」。

【澪Rei】

特色：空靈系歌聲、療癒、陪伴。

圖／子午計畫 霓NEO(n)

擁有變身能力的藍色小狸貓，聲音有著療癒人心並帶給人們溫暖的特質，空靈的歌聲可以讓人暫時忘記煩惱；偶爾有些笨拙的個性更會為大家帶來許多意想不到的歡笑。

【煌Kirali】

特色：爆發系歌聲、創作系歌手、活力陽光。

圖／子午計畫 霓NEO(n)

火系魔法的粉紅豹，平時講話聲音甜中帶點俏皮，在唱歌時卻有著渾厚的嗓音，也喜歡透過寫作歌曲將自己的聲音烙印在觀眾的心中。

【橙Yuzumi】

特色：FPS高手、色氣聲線、反差感。

圖／子午計畫 霓NEO(n)

自然系魔法的橙色日本鼯鼠，聲線甜美又帶點小惡魔的色氣感，與嗓音不同的是射擊實力，說著話的同時邊把進入瞄準鏡的目標都消滅掉。

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
VTuber 台灣 虛擬歌手

逛書店

活用財報數字，掌握獲利邏輯：跟著金牌會計師，透視經營的資源與風險，養成最強生意腦

NT$ 350

AI 2.0時代的新商業思維：透析AI運作原理，賦能AI數位即戰力，打造產業再升級的智慧應用

NT$ 385

數位金融與金融科技（第三版）

NT$ 375

紀律的交易者：培養贏的態度，成功的交易80％靠心理，只有20％靠技巧【全新修訂版】

NT$ 294

延伸閱讀

《MINECRAFT麥塊電影》全員方塊化！史上最熱賣電玩遊戲改編

《還珠格格》短劇 芒果TV攜手瓊瑤打造經典IP新篇章

《航海王》動畫25週年紀念 10款LINE貼圖海賊團搞笑出擊

《荒野機器人》幕後趣事 羅茲機器人配音靠AI激發靈感

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。