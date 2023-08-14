《鏈鋸人》真人舞台劇 《涼宮春日的憂鬱》聲優平野綾出演「真紀真」
改編自藤本樹筆下暗黑獵奇漫畫《鏈鋸人》（チェンソーマン）的真人舞台劇，昨（10）日公開了公演情報、演員陣容與演員定裝照，預定 9 月 16 日至 10 月 1 日在東京天王洲銀河劇場演出，10 月 6 ～ 9 日在京都劇場演出。
本次舞台劇卡司相當華麗，許多來自動漫改編 2.5D 舞台劇的老面孔，像是《網球王子》音樂劇第四季是演「不動峰伊武」的土屋直武，以及《刀劍亂舞》音樂劇「山姥切長義」演員梅津瑞樹。
其中最受矚目的，便是人氣角色「真紀真」的演出人選，請來知名聲優平野綾出演。現年 35 歲的平野綾，從小就加入東京兒童劇團，參與電視廣告等演出，出道作為 2001 年動畫《天使的尾巴》桃桃配音，2006 年推出第一首個人單曲〈Breakthrough〉歌手出道。
平野綾代表聲演角色是《涼宮春日的憂鬱》的主角涼宮春日，還有每年七夕許願「巨乳」聞名，其他知名角色包括《死亡筆記本》彌海砂、《妖精的尾巴》露西·哈特菲利亞、《幸運☆星》泉此方、《好想告訴你》胡桃澤梅、《少女與戰車》亞理紗、《寄生獸 生命的準則》小右、《銀魂》今井信女等等。
官方網站：chainsawman-stage.jp
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