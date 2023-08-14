《他馬克老闆》網路漫畫改編 盧廣仲飾演白爛社畜

由人氣職場網路漫畫「我是馬克」改編的最新奇幻職人喜劇電影「他馬克老闆」，將在9月28日中秋連假檔期正式上映，並在9月22日推出優先口碑場。自從去年底釋出超前導預告之後，就有不少網友敲碗等不及想看到正片，特別是從未當過打卡上班族的3金天王盧廣仲，竟能演出當了好幾年辦公室社畜、轉頭一抹「邪笑」的更上層樓演技，讓人好奇究竟是什麼令他如此崩潰，近日片子再推出了前導預告，馬上又引發討論，網友狂笑：「實在太白爛了！」

在「他馬克老闆」前導預告中，盧廣仲化身辦公室社畜馬克，面對老闆不斷交待新的事情、老鳥不想做的都丟給菜鳥的「辦公室文化」，桌上堆積如山的文件，工作根本沒有做完的一天，終於加班到極致之後，一個魔幻的角色死神出場。有趣的是，在黃宣飾演的死神如同「阿拉丁」神燈精靈現身之後，居然一反過往影片的死神模樣，要馬克喊他「阿死」，阿死的糾纏，讓整個辦公室似乎完全跟著變了，身邊的討厭同事「放箭」、「甩鍋」居然神奇地以真實物品出現，連辦公室都突然變成「戰場」，一連串荒謬、有趣的發展，令人好奇馬克的社畜人生將會如何改變。

盧廣仲透露，雖然在大學時期有過打工的經驗，但是從來沒有經歷過打卡上下班的辦公室生活，反而為了拍片成了他的上班族初體驗，當所有演員穿上戲服站在劇組陳設的辦公室場景裡面，好像真的在上班一樣。不過，他表示，跟「花甲」系列不同的地方是難在台詞，因為「花甲」都是圍繞在家庭之間的閩南語對話，跟他的成長背景相似，但是「馬克」台詞的辦公室用語有些不是他平時會說的話，讓他花了一段時間去消化。

導演瞿友寧此次再度挑戰喜劇，直言喜劇最是難表達：「因為悲劇是勾起觀眾的惻隱之心，只要有點感性就容易引發，但喜劇在挑戰觀眾的笑點，通常都會想拼一下，我看你們拍得有多好笑？」即便如此，他還是希望努力試一下：「我覺得喜劇在現在這個社會上有存在的必要性，現在的人都太緊繃了，需要一些作品來放鬆一下！」

對於首次嘗試的喜劇演出，盧廣仲希望觀眾「看完電影能很放鬆的吃頓晚餐」這就是最大的滿足；而黃宣面對此次首部演出的電影，有著滿滿期待：「希望透過這部電影可以把你日常不滿及勞騷舒洩出來，笑完再哭、哭完還可以再笑，帶著飽滿的心情、鐵一般的心腸面對明天的工作，加油，你不寂寞！」他希望這部電影可以帶給大家力量，面對每一個明天。

除了兩位要角之外，「他馬克老闆」還有其他令人耳目一新的卡司陣容：曾國城、鄭人碩、蔡亘晏、「旺福」主唱小民、黃鐙輝，還有蔡黃汝（豆花妹）、錦雯、恬娃、游小白、盛平、楊傑宇以及金士傑、包偉銘、百白、王月等共同歡樂演出，預告中也見到年度矚目新人江齊，和馬克上演一段互相安慰的社畜情，將為觀眾帶來一連串歡笑及淚水。

「他馬克老闆」是今秋頗受矚目的喜劇。圖／氧氣電影提供

黃宣在「他馬克老闆」飾演很另類的死神。圖／氧氣電影提供

盧廣仲在「他馬克老闆」將社畜的神態詮釋得活靈活現。圖／氧氣電影提供