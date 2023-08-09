神界「芭比」回娘家 北港朝天宮熱鬧迎接

藏傳佛教團體「解脫教團度母之家」去年與北港朝天宮舉行世紀會面，並請回建傳媽祖分靈至台北度母之家供奉，適逢今日是觀音成道日，教徒今陪媽祖「回娘家」，創辦人羅卓仁謙捧著另1尊粉紅琉璃媽祖金身陪同，這尊精巧細緻的神尊宛如神界「芭比」立刻引起廟內騷動，原來是分靈主尊的「閨蜜」，不少信眾爭相上前朝拜。

羅卓仁謙說，2022年 上師大寶法王親書《媽祖供養文》為緣起，度母之家於同年8月5日觀音成道日協辦 尊者達賴喇嘛代表及藏密在台四大教派數十位仁波切，前往北港朝天宮進行睽違50年的世紀交流，當時致贈1尊千手觀音予朝天宮，並分靈1尊北港媽祖至度母之家供奉。

度母之家所供奉的北港媽祖（聖諱建傳）依度母之家傳統，以精油供養取代香爐及金紙，並以佛法經咒薰修；今天適逢建傳媽祖安座1周年回到北港娘家，同時請粉紅琉璃打造的分靈主尊「閨蜜媽祖」一起回到朝天宮。

羅卓仁謙說，為了與時俱進，傳播、保存媽祖信仰且為古老教義注入新生命，「閨密媽祖」顛覆傳統佛像，金身材質全用粉紅色琉璃打造，希望都市中的年輕人，能在日常生活中更親近媽祖，而媽祖手上所持的龍珠為「龍珠如意寶」，即是佛教所言「滿一切願的摩尼寶珠」，象徵關心菩薩的慈悲心，天上聖母則繼承觀音的慈悲心，利益、保佑眾生。

藏傳佛教團體「解脫教團度母之家」供奉北港朝天宮建傳媽祖分靈適逢1周年，教徒今陪神尊回娘家。記者陳苡葳／攝影

北港朝天宮董事蘇健榮表示，隨著西化，現代住宅有傳統佛壇的家庭越來越少，未來都會拜拜形式正在改變，解脫教團度母之家能將儀式傳統融入都市化新元素中，與媽祖慈悲精神契合，因緣殊勝；尤其其獨特色澤完整呈現媽祖神尊線條美感，在居家供奉，擁有心靈崇拜的小佛像，媽祖的存在就像媽媽在身邊，日夜守護家的平安。