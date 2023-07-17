漫畫《火鳳燎原》粉絲必喝！司馬懿和燎原火變成啤酒了

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
東立攜手55街精釀，以漫畫《火鳳燎原》兩位主角為發想，推出限量啤酒。圖／五十五街精釀提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
東立攜手55街精釀，以漫畫《火鳳燎原》兩位主角為發想，推出限量啤酒。圖／五十五街精釀提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

與55街精釀攜手合作，以《火鳳燎原》兩位主角為發想，於7月13日共同推出限量酒款「司馬懿ESB 」與「燎原火HazyIPA 啤酒」，每款啤酒的瓶身上都會有香港漫畫家陳某的精美插圖和文字介紹，讓酒迷們享受美味啤酒的同時，也可以感受《火鳳燎原》的魅力。

限量啤酒以《火鳳燎原》故事中的角色為設計靈感，根據人物劇情和故事背景為出發點，釀造出相襯獨特的啤酒風味，以配合角色個性。

「司馬懿ESB 啤酒」以沉穩內斂的口感，對應三國故事最後贏家的深厚城府，透過強勁麥芽特性表現出奶油吐司薰香，以櫻桃、柑橘果韻與啤酒花的甘口相互制衡，極致而平衡的風味，仿似司馬懿謹慎的生存之道。

「燎原火HazyIPA 啤酒」依「雲」的意象，使酒體呈現混濁矇矓的外觀。冷泡大量啤酒花，賦予甜瓜、甜杏、櫻桃及熱帶水果香氣，低苦度的果汁絲滑口感，餘韻在呼吸中縈繞。

五十五街精釀啤酒坐落於桃園市，由出生在南美洲哥倫比亞波哥大55街的華僑釀酒師Jack，2013年毅然決然回台灣創立。命名源自父母當年移民創業的「五十五街」，不僅僅是自己的出生地，也象徵他獨自一人返台扎根，從零開始冒險精神的傳承。五十五街精釀啤酒以獨立酒廠靈巧迅速、大膽創新的特性著稱，追求最新鮮的啤酒美味。目前在RAW、Taïrroir態芮等米其林星級餐廳，皆長期選用五十五街啤酒為搭餐酒。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「司馬懿ESB 啤酒」（左）口感沉穩內斂，「燎原火HazyIPA 啤酒」帶有熱帶水果香氣。圖／五十五街精釀提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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