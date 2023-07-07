日本名導三宅唱不捨憂鬱症患者離世 溫情喊話「不能輸」

日本名導三宅唱為執導電影「惠子不能輸」再度來台，他笑稱來台灣品嚐不少美食，「吃了雪王冰淇淋，但因為不敢挑戰其他口味，只吃了荔枝，也吃了東一排骨」，還自豪在3分鐘內嗑完排骨飯，也很開心在疫情後能與台灣觀眾交流，「看到大家很開心」。

「惠子不能輸」找來外型優雅的知名女星岸井雪乃主演，三宅唱笑稱岸井雪乃擁有很迷人的笑容，不過個性非常獨立、成熟，「她對自己的工作很投入，就像自傳原作的小笠原惠子一樣」，更爆料每一次深夜拍完戲之後，岸井雪乃會找附近哪裡還有電影院，想要去看電影，「她一年可是至少會看150部電影呢」。

岸井雪乃為了化身女性拳擊手，必須控制飲食，並要持續重訓增加肌肉量，「在開拍的3個月前，我們有一起練習拳擊，一周至少3次」，而他一開始雖然都只有防守，沒有出拳，是因為覺得自身的性別、體型有差距，但是岸井雪乃希望他盡情出拳，「雙方都要你來我往，才是尊重對手的態度」。

「惠子不能輸」在國際間屢獲大獎，該片改編自聽障女拳擊手小笠原惠子的自傳故事，「她第一次看電影時，眼淚就流下來」，並說這部電影力求真實，有邀請東京都聽覺障礙聯盟前來指教，因為片名隱含著加油、打氣的意味，再加上近期華語天后李玟因為憂鬱症離世，三宅也希望作品能為憂鬱症、想尋死之人暫時逃離情緒低潮，「日本也有很多這樣的人，我期望電影也要發揮這樣的意義，或許無法馬上帶來幫助，但希望能讓觀眾離開電影院時，產生『明天再努力看看』那樣的幸福心情，我也會很開心」。

岸井雪乃憑藉「惠子不能輸」的女拳擊手拿下眾多影后大獎。圖／光年提供

三宅唱為電影「惠子不能輸」來台灣宣傳。圖／台北電影節提供

三宅唱為電影「惠子不能輸」來台灣宣傳。圖／台北電影節提供