《一袋米要扛幾樓》詩集出版！受火影迷因啟發獲文學獎
還記得「一袋米要扛幾樓」嗎？熱血動漫《火影忍者》反派長門操控的培因六道，唸出日文經典台詞「痛みを感じろ」（感受痛苦吧！），經過中文圈網友空耳轉換，成為網路迷因，成為第 24 屆臺北文學獎現代詩組首獎得主洪萬達的作品，如今正式出書啦！
華文詩集《一袋米要扛幾樓》雖然標題聽起來像是惡搞，但內容一點也不好笑，根據作者洪萬達去年得獎受訪時表示，培因這句台詞不過就是「延異的薛西佛斯」，為了讓世界感受到痛楚而引爆世界，「同時是給自己的使命解脫」。
「我們就生活在痛楚之中，什麼時候幸福猶末可知。」在他看來，文學獎一點都不有趣，甚至近幾年某些作品到了胡鬧的地步，「我在寫詩的幾年間載浮載沉，我從不迎合文學獎，這次的爆冷門是連我本人都相當意外的。」
如今《一袋米要扛幾樓》即將於 7 月 4 日遊時報出版社發行，當時得獎詩作發布後，單小時點閱數突破十萬，流量是否能反映在銷售量，還有待觀察，洪萬達已成為「詩壇培因」，要以一招神羅天征，喚醒在現代詩中沉睡已久的人們。
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