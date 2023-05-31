《強風大背頭》變身小遊戲！台灣創作者迷因新作 在障礙重重的路上迎風前行
台灣獨立遊戲創作者「塔打」又有新作品啦！這回將迷因神曲《強風大背頭》（強風オールバック）做成遊戲，在障礙重重的路上迎風前行吧！
#強風オールバック をゲームにしてみた— ナコ🍮 (@nako775_) 2023年5月20日
こちらへ → https://t.co/26YWCbMTjA
プログラミング：@TamaniDamani
絵：ナコ
翻訳協力：@_gokaze_ pic.twitter.com/ITy4Ep0dCH
塔打過去開發過《災難公關》、孤獨搖滾《虹夏的呆毛》（Nijika's Ahoge）等搞笑名作，前者為類似桌遊《黃牌》的團康遊戲，後者則是瘋狂拔除伊地知虹夏呆毛，並包裝成多力多滋脆片的小品遊戲。
這回《強風大背頭》遊戲版再度攜手繪師ナコ（＠nako775_），並同樣走《虹夏的呆毛》的小品風格。玩家將透過滑鼠點擊，幫助小女生頂著超強的強風在路上行走。
除了大風亂吹，一路上還會遇到三角鐵、鳥類、高麗菜等飛行物體攻擊，被 K 到人會往後退，此時要加速點擊滑鼠左鍵，讓小女生不被吹走。隨著分數達到一定程度的時候，會有小女生從右下角探出頭來，為玩家掌聲鼓勵加油打氣。
《強風大背頭》遊戲版現已免費推出，登陸獨立遊戲平台 itch.io，可透過網頁直接遊玩，有興趣的玩家，乘風而行吧！
《強風大背頭》遊戲版 itch.io 頁面
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