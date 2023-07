《無法離開的人》奪法國新影像藝術節「攝影特別提及獎」！ 文策院與法推出駐村計畫 臺沉浸式內容業者赴法提案交流

臺灣時間 4 月 8 日凌晨傳來捷報,導演陳芯宜以臺灣白色恐怖受難者故事為題的 VR 作品《無法離開的人》奪下法國最大 XR 影展-新影像藝術節(NewImages Festival)主競賽單元「攝影特別提及獎(Special Cinematographic Distinction)」獎項。今(2023)年度展會期間,文化內容策進院(文策院)攜臺灣業者訪法,參與文策院和大會合辦的「臺法 XR 人才交流計畫(XR Days)」,並舉辦沉浸式內容提案專場(Pitching Session - Taiwan XR Talents),期待促成更多臺法產業合作,進一步開拓國際市場;此外,入選「 XR Development Market 」的 7 部企劃,以及入選 「XR Art Fair」的 4 部作品也在本次展會現場尋求國際合作或展演機會。文策院更與法國國家電影與動畫中心 Centre national du cinéma et de l'image animée(CNC)、巴黎影像論壇(Forum des images,新影像藝術節主辦單位)、法國在台協會、高雄市電影館合作,首度推出「Villa Formose Immersive 臺法沉浸式內容駐村計畫」,於今(8)日正式宣布即將開始徵件,期盼強化臺法雙向產業交流與合作關係。

《無法離開的人》繼去(2022)年拿下威尼斯國際影展沉浸式競賽單元最佳體驗大獎、香港 ifva VR大獎後,再次受到國際影展的青睞,勇奪新影像藝術節(NewImages Festival)主競賽單元「攝影特別提及獎」獎項。文策院對導演及團隊表示祝賀,能再一次拿下重要國際獎項,顯示臺灣的沉浸式內容作品深具國際實力。導演陳芯宜跨海得知獲獎消息時首先感謝評審與影展的肯定,並說這是《無法離開的人》獲得的第一個 VR 攝影獎項,很新鮮!她也立刻告訴攝影指導廖敬堯、技術總監全明遠、美術指導涂碩峰這個好消息;她表示,VR 攝影打造的是一整個空間,在他們與團隊的支撐下,才能如此挑戰 360 電影在攝影空間與敘事上的極限,希望《無法離開的人》能越走越遠,將台灣 1950 年代前輩們的精神帶到全世界。攝影指導廖敬堯則說,攝影之於 VR,都是從零開始,層層疊疊地建構起來,因為導演燃起的火苗、眾人的專業接力,才有打動人心的畫面。這個獎項,是對技術團隊最大的鼓舞。

「臺法 XR 人才交流計畫(XR Days)」於今(2023)年邁入第 3 年,由文策院與大會共同選出具國際市場潛力之沉浸式領域業者、創作者赴法爭取國際合作機會,活動期間除了參訪 Atlas V、InnerspaceVR 等法國知名 XR 製作公司,與法國創作者進行交流、案例分享,也參與沉浸式內容提案專場等活動。沉浸式內容提案專場邀請到參與今年影展的各國產業人士,包含法國、魁北克、中東、比利時、義大利、韓國等,向他們推介深具跨國合作潛力的臺灣團隊,更透過一對一的媒合會議,拓展臺灣業者的國際人脈網絡,同時為企劃尋求國際合製機會,以及作品的國際展演與合作商機。

臺灣沉浸式內容提案專場中八位XR Days學員輪番上台向國際影人推介。

今年由臺法共同徵選出代表參與「臺法 XR 人才交流計畫(XR Days)」的臺灣業者、創作者共有 8 位,包含「叁式」總監曾煒傑、「驚喜製造」共同創辦人陳心龍、「涅所未來」藝術總監馮涵宇、跨足擴增實境(AR)與遊戲的「踢歐哎哎」創辦人余政彥;「赫儀聲音製作」創辦人高勤倫、藝術家江凱群、獲得「2022 高雄 VR FILM LAB 創作培育工作坊暨提案競賽」文策院特別獎的「好奇機」團隊成員李懿澕及鄭伊婷。法國 SMALL BANG 公司創辦人 Pierre Cattan 在結束 XR Days 的半日工作坊後說:「今年的 8 位創作者跨足多元創作領域,有專業的背景及創作熱忱,很期待未來有機會一起合作。」

參與XR Days的臺灣創作者與法國創作者Pierre Cattan進行作品交流。

為催生更多沉浸式內容國際合製作品,文策院首度與法國 CNC、巴黎影像論壇、法國在台協會、高雄市電影館等重要內容培育單位合作,共同推出「臺法沉浸式內容駐村計畫 」,提供臺灣及法國的創作者三項駐村機會,藉此鏈結當地產業生態系的資源,以新影像藝術節及高雄市電影節為成果展示平台,期盼透過國際跨產業的合作結盟,協助臺灣未來內容產業的全球前瞻佈局。

文策院與法國國家電影與動畫中心、巴黎影像論壇、法國在台協會、高雄市電影館合作,首度推出「臺法沉浸式內容駐村計畫」(左起高雄市電影館館長黃晧傑、巴黎影像論壇新影像藝術節總監 Michele Ziegler、文策院顧問敖瀚林、文策院文化科技處長李懷瑾)

對於首度推出的雙向駐村合作,巴黎影像論壇新影像藝術節總監 Michele Ziegler 表示,這次合作將更拉近臺灣與法國沉浸式內容創作者與兩地產業間的距離,共同創造新穎的內容。

「臺法沉浸式內容駐村計畫」包含三項駐村機會,其中「Taiwan Prototyping Residency」將選出一位法國創作者來臺,進行作品提案的原型開發、並於高雄電影節展示開發成果;「Taiwan Writing Residency」則選出四位法國創作者來臺,完成沉浸式作品劇本開發;「France Prototyping Residency」則將選出一位臺灣創作者於明年赴法,進行作品提案的原型開發,並於新影像藝術節展示成果。

XR Development Market 入選企劃

《父親的錄影帶 Father's Video Tapes》|莎妹工作室股份有限公司 SWSG Studio

《Limbophobia》|謝文毅工作室 Wen-E Studio

《海浪的記憶 Memories of the Waves》|打打影像 POKE POKE CREATIVE

《眼與我 The EYE & I》|EDDA & IN ART GALLERY

《貝殼島 The Island of Shells》|前景娛樂 Flash Forward Entertainment

《The Insider》|好奇機 CURIOSKI

《Virtual Kiss》|綺影映畫 Serendipity Films Ltd.

XR Art Fair 入選作品

《白屋 Gray Room》|高雄市電影館 Kaohsiung Film Archive

《鏡子 Mirror》|高雄市電影館 Kaohsiung Film Archive

《移動故事屋 - 神奇動物研究所 Telling Tent-Institute of Fantastic Animals》|移動故事屋TELLING TENT CO., LTD.

《諾弟 Where is Noddy?》|高雄市電影館 Kaohsiung Film Archive