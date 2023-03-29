台灣時尚新創正式成立 文策院盼臺灣時尚產業加速走向國際

為完善時尚設計產業生態系、協助品牌對接國際市場，文化內容策進院（文策院）與「臺灣時尚發展股份有限公司」共同投資成立「台灣時尚新創股份有限公司」（台灣時尚新創），今（28）日在松山文創園區舉辦成立記者會。會中宣布將藉由整合臺灣設計人才、資金與通路，提升臺灣時尚品牌在國內外的能見度。

文化部次長李連權、立法委員吳思瑤、文策院院長李明哲、台灣設計研究院院長張基義、台灣時尚新創董事長孫正華，以及多位產業夥伴等出席成立記者會，以啟動儀式宣布台灣時尚新創的成立，共同見證臺灣時尚產業的重要時刻。

文化部次長李連權致詞時表示，台灣時尚新創的成立，就是時尚產業的另一個新階段，期望未來有更多的企業家與公司，一起支持臺灣設計師，把時尚推到國際上。

「台灣時尚新創」為文策院成立以來的第一個時尚類型投資案，總金額約 2 億元，其中文策院執行國發基金投資 9800 萬元。院長李明哲致詞時表示，台灣時尚新創的成立，盼能協助臺灣時尚產業，不管在設計人才、資金或品牌營運上給予支持，同時幫助臺灣時尚品牌對接國際市場，開拓通路，創造更多商機。李明哲強調，未來文策院也會積極促成更多時尚領域或跨域合作的投資案。

未來，「台灣時尚新創」期能透過資金支持、上下游資源整合，以及品牌通路經營與管理等方式，替臺灣時尚產業注入活水，並期許能協助品牌串接國際四大時裝週與國際通路據點，面向世界市場。此外，「台灣時尚新創」也鼓勵旗下設計師，使用環保及再生材料設計產品，倡議永續時尚的理念。

文化部次長李連權（圖／文策院 提供）

文策院院長李明哲（圖／文策院 提供）