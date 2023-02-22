政治職人劇「和平歸來」公開戲劇片段 知名醫師客串反差大

影集「和平歸來」以2003年台灣爆發SARS為背景改編，劇組近期公開劇中片段，知名醫師蘇怡寧、陳志金不僅客串現身，還扮演反差極大的「機車」黑臉，讓網友直呼醫師太會演。

政治職人劇「國際橋牌社」外傳「和平歸來」，描述嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情期間因面對陌生病毒，加上各方政治角力造成的錯誤決策，導致疫情迅速失控，讓博愛醫院被無預警封院，所有醫護、病人都陷入險境。全劇集結鍾瑶、柯宇綸、陳以文、百白、張詩盈、王彩樺、范宸菲、馬力歐等演員。

劇中一場由行政院長主持的緊急大型會議，找來7大公立、私立醫學中心院長，討論SARS專責醫院歸屬，彼此明爭暗鬥、互推打太極，更邀到沈希哲、蘇怡寧、陳志金、柯政全、何松融與許銘嘉等6名專業醫界人士百忙之中客串演出。

其中，婦產科醫師蘇怡寧與加護醫學部主治醫師陳志金更扛下劇組交付的「機車組」任務。原本劇組擔心兩人能否演出「機車」、難搞的感覺，沒想到開拍後，兩人立刻轉變性格、精彩演出，讓劇組人員笑聲不斷，在導演喊卡後還忍不住為2名醫師熱烈鼓掌。

影片釋出成果也讓網友紛紛稱讚：「陳醫師、蘇醫師真的驚豔，以後有醫療戲劇，真的很可以軋一角」、「好機車的嘴臉」。陳志金本人也在貼文下逗趣回應：「我不記得有這段了！（否認中）難道我被附身了嗎？這不是平常的我啊，一定是被蘇怡寧學長影響了。」

劇組特別說明，其中沈希哲與何松融2名醫師都曾親身經歷SARS風暴。沈希哲當時在台北衛生局三科（醫政科，專責北市各醫院）服務，身處第一線的他甚至在衛生局睡了3個月，為市民們負重前行。

何松融則是剛報到和平醫院20多天，就被一起強制封院的醫師，兩人對SARS都有難以抹去的深刻回憶。劇組表示，能邀到兩人參與「和平歸來」，對影集別具意義，也深表感謝。