政治職人劇「和平歸來」公開戲劇片段 知名醫師客串反差大

中央社／ 台北12日電
政治職人劇「國際橋牌社」外傳「和平歸來」，描述SARS疫情期間因面對陌生病毒，加上各方政治角力造成的錯誤決策，導致疫情迅速失控，讓博愛醫院被無預警封院，所有醫護、病人都陷入險境。 馬克吐溫國際影像提供
政治職人劇「國際橋牌社」外傳「和平歸來」，描述SARS疫情期間因面對陌生病毒，加上各方政治角力造成的錯誤決策，導致疫情迅速失控，讓博愛醫院被無預警封院，所有醫護、病人都陷入險境。 馬克吐溫國際影像提供

「和平歸來」以2003年台灣爆發為背景，劇組近期公開劇中片段，知名醫師蘇怡寧、陳志金不僅客串現身，還扮演反差極大的「機車」黑臉，讓網友直呼醫師太會演。

劇「國際橋牌社」外傳「和平歸來」，描述嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情期間因面對陌生病毒，加上各方政治角力造成的錯誤決策，導致疫情迅速失控，讓博愛醫院被無預警封院，所有醫護、病人都陷入險境。全劇集結鍾瑶、柯宇綸、陳以文、百白、張詩盈、王彩樺、范宸菲、馬力歐等演員。

劇中一場由行政院長主持的緊急大型會議，找來7大公立、私立醫學中心院長，討論SARS專責醫院歸屬，彼此明爭暗鬥、互推打太極，更邀到沈希哲、蘇怡寧、陳志金、柯政全、何松融與許銘嘉等6名專業醫界人士百忙之中客串演出。

其中，婦產科醫師蘇怡寧與加護醫學部主治醫師陳志金更扛下劇組交付的「機車組」任務。原本劇組擔心兩人能否演出「機車」、難搞的感覺，沒想到開拍後，兩人立刻轉變性格、精彩演出，讓劇組人員笑聲不斷，在導演喊卡後還忍不住為2名醫師熱烈鼓掌。

影片釋出成果也讓網友紛紛稱讚：「陳醫師、蘇醫師真的驚豔，以後有醫療戲劇，真的很可以軋一角」、「好機車的嘴臉」。陳志金本人也在貼文下逗趣回應：「我不記得有這段了！（否認中）難道我被附身了嗎？這不是平常的我啊，一定是被蘇怡寧學長影響了。」

劇組特別說明，其中沈希哲與何松融2名醫師都曾親身經歷SARS風暴。沈希哲當時在台北衛生局三科（醫政科，專責北市各醫院）服務，身處第一線的他甚至在衛生局睡了3個月，為市民們負重前行。

何松融則是剛報到和平醫院20多天，就被一起強制封院的醫師，兩人對SARS都有難以抹去的深刻回憶。劇組表示，能邀到兩人參與「和平歸來」，對影集別具意義，也深表感謝。

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
職人 政治 改編 創作 影集 SARS 醫護人員

逛書店

老實人狡猾工作術：只要努力就會被看見？結果你會經常幫同事收爛攤。最強員工，從誠實交代、狡猾做事開始。

NT$ 266

探索我國上市上櫃公司永續行業分類：參考SASB新行業分類（SICS®）V2.0

NT$ 0

職場又不是沙發，追求舒適要幹嘛？周品均的35堂犀利職場課

NT$ 250

AI 的它時代，臺灣企業的大機遇

NT$ 338

延伸閱讀

《哆啦A夢》負88歲生日快樂：打開神奇抽屜，幫你實現一個小夢想

《在大雪封閉的山莊裡》東野圭吾小說改編 舞台上七位演員無劇本挑戰

《老師的善意謊言》三吉彩花尺度大開 美胸任揉慾望噴張

《鳳凰變》奪傳藝金曲獎年度作品 「秀琴歌劇團」創新風采贏得讚譽

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。