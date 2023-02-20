二戰史詩鉅作《蓋世棋蹟》 律師遭納粹囚禁竟成「西洋棋大師」

「蓋世棋蹟」改編自「歡迎來到布達佩斯大飯店」原作者史蒂芬茨威格同名小說，由德國資深男星奧立佛麥蘇希擔綱主演，他因為在「吸特樂回來了！」裡飾演希特勒而廣為全球影迷熟知，這次他將轉為飾演遭到納粹迫害的角色。

「蓋世棋蹟」導演菲利普史托徹表示，他在15、16歲時就讀過這本小說，並且為這個故事深深著迷，他也看了最早的那部改編電影，但對內容不是很滿意，因此，當製片邀請他執導本片時，他立刻就答應了。菲利普史托徹認為，如同其他偉大的藝術品，原作有不只一種解讀方式，這就是它的迷人之處，「希望我們的觀眾能在我們的改編電影中發現這種魔力。」

奧立佛麥蘇希參與過不少國際知名的德國作品，包含奧斯卡入圍電影「無主之作」、Netflix原創影集「闇」等，去年更進軍好萊塢參演奇幻大片「怪獸與鄧不利多的祕密」，飾演大反派葛林黛華德的支持者、德國魔法部長安東沃格爾。談到拍攝本片最困難的地方，他表示是演出遭到長期監禁的精神狀態，「我幾乎出現在每一個鏡頭當中，因為整部片都是從我角色的觀點講述。這需要大量的注意力。而保持這種注意力讓人非常有壓力。」再來就是要背誦多達二十個的棋步，「對於職業棋手來說，這可能很容易。天啊——他們一定是非常特別的人！」電影將於3月10日上映。

遭納粹囚禁意外成為西洋棋大師。圖／車庫提供