2025金馬創投會議獎額高達700萬 金馬得主陳哲藝連袂金獎監製朱淑儀、劉蔚然出任評審

金馬創投會議今日（10/23）公佈決選評審，由金馬獎最佳新導演得主陳哲藝、香港銀河映像幕後推手朱淑儀及台灣資深監製劉蔚然擔任。今年除了大會的「百萬首獎」，還有12個合作單位提供獎項，總獎額高達700萬。為幫助提案製片、導演提前暖身備戰，也在創投會議開幕前規劃培訓工作坊，邀請電影界實務專家王威人與袁支翔擔任「電影提案顧問」，陳慧與何昕明兩位知名編劇擔任「電影編劇顧問」，經驗豐富的監製丁長鈺與羅亦娌則出任「劇集提案顧問」，顧問們將為提案量身指導，協助創作者建立扎實基礎，強化面對投資與發行端的競爭力。

金馬創投會議公佈決選評審由金馬獎最佳新導演得主陳哲藝、香港銀河映像幕後推手朱淑儀及台灣資深監製劉蔚然擔任。(圖/台北金馬影展提供)

決選評審陳哲藝導演曾以《爸媽不在家》榮獲金馬獎最佳劇情片等四項大獎，以及坎城影展金攝影機獎肯定，《熱帶雨》則代表新加坡角逐奧斯卡最佳國際影片，近年更藉《燃冬》、《漂流人生》等片積極參與跨國合製；在銀河映像任職長達25年的朱淑儀，長期與杜琪峯、韋家輝等香港名導合作，擁有豐富影視製作經驗，《奪命金》、《毒戰》與《命案》等皆為代表作，更跨足演藝經紀，致力於新銳人才培育；監製劉蔚然身兼編劇、電影發行等多重職務，參與製作的作品包括《血觀音》、《一家子兒咕咕叫》、《破浪男女》等，橫跨多元類型與題材，也曾以《百日告別》入圍金馬獎最佳原著劇本。三位評審將一同選出今年的「百萬首獎」。

為協助提案代表做好充足準備，金馬創投會議也特別舉辦培訓工作坊，找來多位業界傑出工作者親自指導。「電影提案顧問」由參與《莎莉》、《無聲》製作的王威人，與《消失的情人節》、《第九分局》製片袁支翔，兩位電影界重要推手一同出任；「電影編劇顧問」由《甜蜜蜜》、《十月圍城》編劇陳慧，和《後來的我們》、《忘了我記得》編劇何昕明擔任。「劇集提案顧問」則由操刀金鐘入圍11項大獎的《影后》、《不良執念清除師》等熱門劇集製作的丁長鈺，以及製作經驗橫跨戲劇、人文紀錄與廣播，並一手打造《茶金》、《星空下的黑潮島嶼》等劇的監製羅亦娌共同擔綱。

為協助提案代表做好充足準備，金馬創投會議也特別舉辦培訓工作坊，找來多位業界傑出工作者親自指導。(圖/台北金馬影展提供)

2025金馬創投會議除了主辦單位提供的「百萬首獎」外，更獲得各方產業的高度響應，另設14個獎項，包含臺北市政府文化局「臺北金創獎」、文化內容策進院「文策院原創獎」、客家公共傳播基金會「客傳會影視創作獎」、司法院「司法電影創作獎」和「司法劇集創作獎」、摩爾娛樂「MORE前瞻創意獎」、昕璟娛樂股份有限公司「昕璟娛樂電影獎」和「昕璟娛樂劇集獎」、台灣大哥大「MyVideo內容力量獎」、臺中市影視發展基金會「臺中拍創作獎」、聯合數位文創股份有限公司「udnFunLife IP延伸潛力獎」、臺北文創基金會「臺北文創劇作獎」、牽猴子股份有限公司「牽猴子市場潛力獎」和Netflix「Netflix多元共融敘事獎」，總獎金高達700萬，透過實際獎勵鼓舞更多創作者。

2025金馬創投會議獎項總覽表。(圖/台北金馬影展提供)

金馬創投會議至今邁入第19年，歷年入選企劃案表現亮眼，在海內外連創佳績。今年共有《眾生相》、《左撇子女孩》、《失明》、《南方時光》、《深度安靜》、《我家的事》、《96分鐘》、《恨女的逆襲》、《小蟲蟲大冒險》、《女孩不平凡》及《好孩子》等片共獲得本屆金馬獎46項提名。其中《眾生相》入選了柏林影展大觀單元；《左撇子女孩》入選坎城影展國際影評人週；《失明》入圍鹿特丹影展主競賽；《南方時光》入圍聖賽巴斯汀影展新導演競賽。劇集《影后》、《聽海湧》、《人生清理員》和《塑膠花》也已於平台上陸續播映，口碑持續發酵，引起觀眾熱烈討論，亦於本屆金鐘獎共獲36項提名。

延續去年與金音創作獎跨界合作、達成近400場影視音媒合的亮眼成果，今年創投會議也將再度舉辦「金馬創投會議 ✕ 金音創作獎 共創媒合活動」，讓電影人與音樂人能充滿餘裕地深入交流，開創更多影視作品與新銳音樂人才攜手合作的契機，激盪出嶄新的創意火花。

2025金馬創投會議將於11月17日至11月19日正式登場，頒獎典禮將於11月19日舉行，影壇新銳與亮眼作品將在此一同大放異彩，敬請期待。