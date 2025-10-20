拓展臺灣電視內容全球商機 文策院攜93部作品前進坎城國際影視節展

「坎城國際影視節展」（MIPCOM）為全球重要影視市場展之一，於 10 月 13 日 至 16 日在法國坎城節慶宮熱鬧舉辦。文化內容策進院（文策院）為協助臺灣影視產業與國際市場連結，攜手業者設立實體臺灣館，展出共 93 部臺灣潛力影視作品。14日也在臺灣館現場舉辦交流活動，吸引來自 18 個國家、近 50 位產業人士參與，包含日本朝日電視台（TV Asahi Corporation）、英國 BBC Studios以及多家國際媒體出席。

交流現場不僅展現臺灣內容在全球市場潛力，也深化與國際夥伴之間的連結，奠定未來合製合作基礎。

14日於臺灣館現場舉行交流活動，吸引近50位來自全球的產業人士參與。（圖/文策院提供）

文策院董事長王時思表示，為促進臺灣影視作品進入全球市場，近年積極佈局以劇集、節目為重點的全球商展，包括歐洲的「坎城國際影視節展」、「法國里爾 SERIES MANIA 劇集展」，以及亞洲「新加坡亞洲影視展」等，期盼臺灣作品與人才被全球專業人士看見，進一步促進更多的交流與合作。

今年臺灣館參展影視作品類型多元。包括亞洲首部改編伊藤潤二作品，由梁詠琪、陳妍霏主演臺灣真人影集《聰明鎮》、金鐘獎 15 項提名話題之作：《The Outlaw Doctor 化外之醫》，也有導演曹瑞原攜手言承旭、陳意涵、張鈞甯打造，以橫跨四十年生命與友情書寫臺北城記憶的新作《時候》、由張孝全與陳意涵、天心搭檔演出的臺灣首部青少年毒品犯罪影集《郵票與舒芙蕾》都在本次參展陣容。在紀實節目方面，則有星馬影帝李銘順、李銘忠兄弟檔首次合體的硬漢之旅《歐吉桑騎士-阿順阿忠的中年危機！》。兒童節目類別，則有入選2023 法國安錫影展臺灣Partner Pitches單元、獲同年台北電影學院國際製片工作坊－最佳提案表現獎的《魔法阿媽2：魔法小豆苗》等作品。

「坎城國際影視節展」（MIPCOM）為全球重要影視市場展之一，於 10 月 13 至 16 日在法國坎城節慶宮舉辦。(圖/采億影業股份有限公司提供）

參展業者滷沙沙動畫股份有限公司總經理陳心怡於展後表示，本次參與展會與來自全球的國際業者根據國家制度、市場性分享了彼此經驗與製作流程。也更理解全球兒少動畫趨勢、AI工具在串流平台的影響。采億影業股份有限公司執行長廖培宏也表示，本次有文策院支持，以專業動畫製作與發行公司角色參與，除了讓作品在展會中被看見、得到業者的高度評價與合作意願，也讓國際夥伴感受到臺灣作品走出國際的自信與積極性。

交流現場展現臺灣內容在全球市場潛力。（圖/文策院提供）

「坎城國際影視節展」吸引來自全球超過一百國、萬名以上專業人士參與，包含放映、提案、論壇、講座和交流酒會等活動。影視節展前開跑的「坎城青少年兒童節目展」（MIPJUNIOR）為全球最大的兒童青少年內容資料庫及版權採購展會。文策院也協助、鼓勵製作臺灣兒少節目的業者洽商交易、交流。