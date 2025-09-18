文策院攜手日本東販，推原創臺漫小說IP進軍日本、泰國

文策院延續國際合製條漫、國際條漫大賽等臺日合作策略，此次再攜日本最大規模書籍經銷商「東販」分別在 8 月 26 日於日本東京、9 月 9 日於泰國曼谷舉辦「2025 Taiwan Comic City 臺漫海外推介會 」，邀請臺灣漫畫、條漫平臺、版權代理等業者，將具有海外市場發展潛能、跨域發展、改編潛力的「Taiwan Comic City」一百多部臺灣原創作品，推介給漫畫相關領域的日、泰業者，期許促成更多臺灣作品的國際發行上架以及國際合製開發。

國際合作再升級

自 2020 年起，文策院每年舉辦臺漫國際推介活動，今年推介內容再加入多部臺灣原創小說，持續累積臺灣作品在亞洲市場的知名度。今年更與「東販」合作舉辦日、泰兩地的推介會，「東販」作為日本書店與出版社的書籍經銷領軍企業，每日經手的圖書達 500 萬冊，且旗下擁有文具製造商、動漫人物雜貨製造商，透過與東販的合作，盼能提升臺灣 IP 的國際市場。

文策院每年持續透過多語漫畫平台「Taiwan Comic City」向國際推介臺漫作品。(圖/文策院 提供)

跨域IP商機啟動

日本業界對於 ACG 內容進入全球市場，具有豐富的經驗及成熟的商轉機制，加上近年來因應網路閱讀習慣興起的條漫，以及將知名內容 IP 跨域改編成遊戲、動畫、影視等模式盛行，臺灣與日本業者期許透過雙向合作，將暢銷作品或是潛力新作進行 IP 轉譯，吸引喜愛各 IP 的粉絲成為遊戲、動畫、影視、條漫等跨域商品的消費者。

文策院董事長王時思指出，近年文策院透過與日本樂天、角川、CLBT 等日本漫畫相關業者合作，進行國際發行與國際合製作品，每年也持續透過多語漫畫平台「Taiwan Comic City」向日本推介臺漫作品，臺灣漫畫開始有了許多日本讀者，希望與東販的合作模式，能促成更多國際版權代理與交易，讓臺灣 IP 能轉換更多元的面貌，走向國際。

日本業者表示對 BL、GL 以及時事相關、可改編成小說的臺灣作品特別有興趣。(圖/文策院 提供)

日方關注多元題材

在日本推介會，文策院與「東販」攜「目宿媒體」、「LINE WEBTOON」、「橘子集團 (MOJOIN)」、「慢工文化」、「捷思版權」五家臺灣業者與「新書館」、「朝日新聞出版」、「日本樂天集團」等約 50 家日本漫畫內容相關業者積極交流，25 場洽商會議場場熱烈，日本業者也表示對 BL、GL 以及時事相關、可改編成小說的臺灣作品特別有興趣。「東販」董事小野晴輝亦親臨現場，表示很開心能和文策院一同推進臺灣作品進入日本、亞洲市場，也期待今後能有更多面向的合作。

泰國出版市場近年對漫畫的關注與需求節節上升，是臺漫進入泰國市場的絕佳時機。(圖/文策院 提供)

臺漫進軍泰國市場新契機

以往以小說為大宗的泰國出版市場，近年來對漫畫的關注與需求節節上升，是臺漫進入泰國市場的絕佳時機。泰國推介會匯集約 25 家當地漫畫相關業者與會，「未來數位」、「大塊文化」、「大辣出版」、「尖端出版」、「捷思版權」五家臺灣業者也與泰國業者進行了 25 場一對一洽商會議，AYRA Publishing、Irisbook Publishing、SE-EDUCATION PCL 等泰國業者也都積極表示，有意願出版臺漫作品，當地業者也指出，泰國受眾偏好懸疑恐怖、BL 等題材，對於臺灣充滿彈性創作風格的原創作品進軍泰國很有信心。熟知臺泰漫畫市場的 Mangmoom 出版王道明先生表示，臺灣漫畫多元的風格吸引泰國業者關注，期待今後有更多的臺漫進入泰國市場。