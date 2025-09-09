打造陰間售後服務世界觀！聯合線上原創小說《陰間需要我！紙紮師的陰陽售後服務》入選 2025 TCCF 出版文本專場

文化內容策進院主辦的年度國際內容盛會「2025 Taiwan Creative Content Fest 創意內容大會（TCCF）」將於 11 月 4 日至 7 日在南港展覽館二館 7 樓盛大登場。今年活動聚焦影視、出版、漫畫等跨域內容，吸引眾多優秀作品角逐。

在出版文本專場部分，聯合線上股份有限公司旗下原創作品《陰間需要我！紙紮師的陰陽售後服務》（作者：不會游泳的金魚）脫穎而出，成功入選。作品將於11月登上公開提案舞臺，向國內外投資方、製作單位與出版夥伴展現獨特的故事能量與跨域價值。

2025 TCCF PITCHING：出版文本專場入選名單。（圖／文策院）

作品以「紙紮師」為職業切入，將傳統喪葬文化與現代服務業的想像融合，打造出一個詼諧奇幻的「陰間售後服務」世界觀。故事不僅結合靈異與奇幻元素，也融入喜劇、愛情與職人精神，在輕鬆氛圍中探討家庭關係、職場生態以及自我價值等議題。 情節圍繞散漫的紙紮師林森森展開，她因劣質紙紮品引爆陰間客訴，被嚴謹的消保官李尚安押往冥府，展開一連串荒誕卻驚險的「靈異售後服務」：從修補崩塌的紙紮豪宅、安撫鬧事怨靈，到追查紙紮品失蹤真相。隨著兩人在陰陽兩界的合作與冒險，彼此建立默契並逐漸產生情愫，也逐步揭開陰間官僚體系的貪腐與黑幕。最終，森森在揭發陰謀的同時，找回自我價值，並獲閻羅王欽點為「陰間指定紙紮師」。 以靈異喜劇包裝社會隱喻，《陰間需要我！紙紮師的陰陽售後服務》兼具娛樂性與深度，展現責任、親情以及跨越陰陽的情感羈絆。此次入選 TCCF，不僅肯定了作品的獨特性與跨域發展潛力，更象徵台灣原創內容在國際舞臺上的新一步。期待這部作品未來能以影視、漫畫等更多元形式與大眾相遇，讓更多人看見台灣文化的創意能量。

書名：《陰間需要我！紙紮師的陰陽售後服務》 作者：不會游泳的金魚

《陰間需要我！紙紮師的陰陽售後服務》

「林森森小姐，我們又見面了。」

「這次又是哪裡壞了？」我嘆口氣看著他手上的照片。

照片裡，一棟三層樓的紙紮豪宅被火焰吞噬，幾個鬼魂從窗戶探出頭來比中指。

李尚安冷靜說：「附送的紙紮電磁爐自燃，引起火災，目前兩名亡者輕微魂傷，一名怒氣值爆表，已開始咬鄰居。」

「又是我做的？」

「沒錯，還是你設計的開放式廚房系列。」

我咕噥著，「那是人氣商品耶……」

「人氣高，不代表安全無虞。」他從口袋掏出一張罰單，「請簽名，並立即進行售後處理。」

我人生中最詭異的實習，就這樣展開了。被陰間的消保官強制帶去修繕紙紮品，穿梭陰陽界，面對各式鬼怪客訴。

有會自動啟動的紙紮按摩椅，把亡者夾到昏厥的；有紙紮電視重複播放八點檔，導致幽魂憂鬱；還有紙紮電鍋只會煮出發黴白飯，引發靈界食安風暴。

我原本只是個混日子的紙紮設計師，卻在這些怪事中漸漸醒悟：這不是胡鬧，而是責任。

李尚安看似一板一眼，卻在我被廠長冤枉、作品被毀時挺身而出；他也會在深夜小聲說：「妳其實……做得不差。」

我曾經覺得紙紮只是應付活人的情感寄託，但現在知道，每一件作品的去處，都牽動著一個靈魂的歸屬。

「所以，我做的每一張紙，都是橋樑。」我低聲說。

李尚安點頭，「而妳，是那個能修補兩界的人。」



