「婚姻大事」徵文獲獎名單揭曉！《我成為了丈夫的背後靈》死而復生奇幻經歷獲首獎
由琅琅悅讀主辦、Charming 喬名巧克力協辦的「婚姻大事」短篇小說募集，評選結果公布：
※首獎（一名）
《我成為了丈夫的背後靈》作者：艾米莉
編輯部短評：故事以「背後靈」的獨特視角，探討了一段看似走到盡頭的婚姻，如何在死而復生的奇幻經歷中，重新找回愛。透過女主角以魂魄之身觀察丈夫的日常，解開誤會。小說情感真摯，它不僅探討了婚姻的脆弱與韌性，更強調了愛與溝通的重要性。
※貳獎（一名）
《請到8號櫃台》作者：Luck
編輯部短評：以戶政事務所資深課員林秀愛的視角，靜默地見證了三段婚姻的流轉與終結，詮釋了愛情的多元面貌與關係的無常。字裡行間充滿對人性的觀察與尊重，無論婚姻的形式如何，每一次選擇背後都隱藏著複雜的情感與成長的印記。
※參獎（一名）
《沒擔當的男人》作者：沙打
編輯部短評：故事開篇，岳母那句「你真是一個沒擔當的男人」如同一把利刃，直插主角心臟。這不僅是他婚姻危機的縮影，也點出了傳統觀念對男性角色的綑綁。故事細膩刻畫了主角的委屈、憤怒與無助，讓讀者看見一個男人在婚姻中的失語與奮力自救。
※佳作獎（七名）（以下排名不分先後）
《婚姻裡的請假手續》作者：郁芾
編輯部短評：故事以「請假」作為核心隱喻，細膩且真實地描繪了女主角在看似「模範」的婚姻中，如何透過一場場精心設計的「病假」，為自己爭取片刻喘息與自由。情節真實而具諷刺意味，細膩描繪了婆媳關係、母女親情及自我價值的掙扎。
《外嫁修練記事—我在德國啃麵包的日子》作者：波莉芬芬
編輯部短評：故事以「鑰匙」為開端，巧妙點出跨國婚姻中「媳婦」身分的矛盾與挑戰。故事沒有刻意煽情，而是透過鑰匙、蛋糕與日常餐食等生活物件，象徵性地呈現「被遺忘、被物化」的壓抑感。最動人之處，在於作者沒有選擇逃避，而是勇敢地面對與成長。
《妻子的證言》作者：金鹿
編輯部短評：故事成功塑造了一位從順從到反抗的立體主角，描繪了一場法庭戲碼背後隱藏的婚姻悲劇與女性覺醒。故事具張力，情節層層遞進，不僅有精彩的戲劇衝突，更蘊含了關於女性價值、關係界線與自我療癒的意涵。
《我教出了他的小三》作者：琉璃火
編輯部短評：故事以「模範夫妻」為核心，描繪了一段從大學校園裡的「模範情侶」到「模範家庭」最終分道揚鑣的婚姻歷程。這不僅是女主角個人的成長，也傳達了「愛情的開始並不保證永遠，關係的終止也未必是失敗」的深刻主旨。
《婚姻，不過是換了新的監獄而已》作者：止禾
編輯部短評：故事描繪了一段被現實壓迫、權力失衡與情感冷漠吞噬的婚姻。細膩刻劃女性在經濟弱勢、原生家庭缺乏支持下，如何在婚姻中尋求避風港卻反被控制與消耗，情節真實且令人窒息。是一部令人心碎卻又極具力量的女性敘事。
《他們說這就是幸福》作者：吉茄
編輯部短評：故事透過六個不同視角的人物，串聯起一幅關於「關係牢籠」的真實群像。從韋先生的自我欺騙、韋太太的犧牲與憤怒，到施先生的沉默與施太太的強勢，每個人物都背負著自己的創傷與矛盾，深刻剖析了當代婚姻與情感關係的複雜面貌。
《愛情觀察筆記─親密否認之謎》作者：裴詹炎
編輯部短評：故事將一個看似普通的家庭日常，轉化為一場充滿細節與線索的「觀察筆記」。從妻子不經意的習慣偏差、晚歸的時間錯位，到兩張名片背後的未知真相，每一個蛛絲馬跡都層層堆疊，為讀者帶來了一場引人入勝的情感偵探之旅。
💥恭喜以上10位得獎者👍後續將以Email依序個別通知獲獎事宜。
本次徵文活動，評審團隊對每一篇投稿作品都給予了充分的重視與肯定。經過嚴格的三階段審稿，從「故事吸引力與敘事表現」、「創意性與市場辨識度」、「角色魅力與情感共鳴」、「結構完整性與邏輯性」以及「IP發展潛力」等多個角度進行評選，入選作品的可貴之處在於作者能用富有層次感的筆法，將故事中的情感抽絲剝繭，使讀者得以沉浸在每一個感動、心碎與充滿希望的瞬間，帶來令人難忘的情感衝擊❤️感謝各位創作者的支持和參與。
本次入選的10篇文章，同步收錄於「琅琅原創」中，立即前往閱讀👉「婚姻大事」短篇小說作品集👉歷年徵文獲選作品也已同步收錄其中。
逛書店
