故事的維度：琅琅原創大賞入圍作家現身說法，親揭作品魅力（後篇）
要說琅琅原創大賞背負什麼樣的使命，那肯定是讓每一個天馬行空的想法都能被看見。
從青春熱血到懸疑驚悚，再到都會愛情的甜蜜糾結，琅琅原創大賞在浩瀚的文學銀河中，拾綴起獨特星座，本文延續前篇熱情，繼續走入作家的創作世界，聽他們分享靈感的源起、故事的鋪陳，以及作品為何具備觸動人心的魅力！
目錄：(可直接點選，快速跳至該區簡介)
．挽月《遙見清風邀明月》
．陳默《緋川規則怪談》
．溫暮《誰在雨夜低聲說謊》
．黃俊衛《鐘聲》
．Shika 西卡《斷掌山》
．姑婆御《媒有理想情人》
．安卓《回春樹/術》
青春／校園／成長
青春！熱血！排球物語！挽月《遙見清風邀明月》
現就讀師範大學國文系一年級，作家挽月的創作生涯始於始於高中，以新詩起步，《遙見清風邀明月》則是她第一部長篇小說。《遙見清風邀明月》揉合校園青春、愛情與成長，並結合排球運動，小說標題雖帶濃厚古典色彩，卻是個有著日系少女漫畫清新風格。
儘管得知琅琅原創大賞的消息較晚，但取材自日常生活中的故事，寫來也格外得心應手，「我自己也打排球，系隊、大學社團都是能讓人一下子熱血沸騰起來的場景，寫起來特別有感。」
在寫作上，挽月刻意貼近大眾，並以潛台詞呈現角色群像劇，「排球比賽的張力適合用漫畫表現，我想打造一個能長期連載的世界，讓讀者感受到每個角色的成長軌跡。」完成《遙見清風邀明月》後，挽月開始醞釀新作，處理父系家族的代際衝突與傳承，她也預告故事計劃在琅琅原創連載，請讀者拭目以待。
懸疑／推理／驚悚
在怪談中展開親情反思，陳默《緋川規則怪談》
《緋川規則怪談》是作家陳默首次跳脫BL框架，相較過去動輒二十萬字的鴻篇，這部作品以精練筆法呈現，情感卻是更加深厚。那也反映在面向評審的提案中，陳默為每個角色設計鮮明標籤，讓評審迅速抓住他們的形象及靈魂。
《緋川規則怪談》自一檔以規則類怪談（即以規則、注意事項格式呈現的都市傳說）為主題的日本綜藝節目得到靈感，陳默另外為故事加入博弈、人性鬥爭的元素，箇中巧妙卻是親子關係反思。主角起初抗拒母親分享的瑣碎日常與八卦，後來卻明白這些「無聊」小事卻牽起了家人間關懷的紐帶。「小爭執背後其實是關心，這點應該能讓很多人感同身受。」
從喜劇跨足懸疑，溫暮《誰在雨夜低聲說謊》
特地從泰國返台參加琅琅原創大賞的溫暮，是琅琅原創的簽約作家。本次帶來的《誰在雨夜低聲說謊》是她的第二部小說，一改擅長的家庭喜劇路線，挑戰懸疑推理。她解釋，這次的故事受到《模仿犯》與《誰是被害者》等作品啟發，嘗試新領域不僅沒覺得格格不入，反而發現自己的邏輯思考頗為縝密，能夠將情節合理性處理的環環相扣。溫暮坦承她還是更愛喜劇的輕鬆調性，但專注刻畫細節，卻也讓她見到寫作的新天地。
目前溫暮在泰國從事科技業，最忙碌的時候每天工時長達10至12小時，得在照料家庭之餘另外擠出三四小時寫作，她回憶為了寫《誰在雨夜低聲說謊》是一點零碎時間都不能放過，在健身房跑步機上都得錄音整理情節。她期盼《誰在雨夜低聲說謊》改編為每集30至50分鐘影集或短劇，聚焦愛情及夜店生態，為此也精心準備提案，闡述改編潛力。「提案時間只有五分鐘真的太短，我一直觀察評審的眼神，判斷什麼地方要多說點！看到他們感興趣的反應，就覺得這趟旅程值了！」
鐘樓下的靈異驚悚，黃俊衛《鐘聲》
黃俊衛曾是電視幕後工作者，因此他深知成本控制的重要性，認為《鐘聲》六七成場景集中，適合改編為電影或網劇。
黃俊衛說自己長久以來對寫作懷有熱情，在2018年忽然「開竅」以後，陸續推出四本小說。《鐘聲》的誕生，是因為他某次走訪位於台北仁愛路和林森南路上的古蹟鐘樓，鐘樓與周遭的的日式平房、台北賓館共構出獨特的氛圍；在經過一整年的思考沉澱後，他用了四個月將《鐘聲》完稿。「寫故事就像養小孩，不能揠苗助長，得慢慢來。好不好看由讀者判斷，我的任務是給它時間成長，讓它有條理、邏輯完整。」
眾聲獨白的羅生門，Shika 西卡《斷掌山》
首屆琅琅原創大賞 影視開發潛力獎
獲獎理由：《斷掌山》融合原住民神話與懸疑推理，描繪偏遠山區中圍繞一起未解兒童死亡事件展開的多重視角敘事。故事以獨白揭示創傷與真相，獨特文化題材搭配強烈類型魅力，營造出濃厚的影像感及氛圍，評審一致看好其影視改編潛力，具備進軍國際影展的實力。
生活在日本的Shika 西卡是一位圖文作家，兩年前開始寫作小說，讓自己的創作有更多接觸大眾的橋樑。首部作品《她被殺死的那一天》曾獲重要獎項，將在年內實體出版，全新力作《斷掌山》受湊家苗啟發，採用多視角獨白如接受盤問或禱告，呈現羅生門一般的懸念、不明朗氛圍。「我經常是先有一個畫面，再接著推敲前因後果。」
在《斷掌山》，西卡以貼近意識流的書寫進行角色塑造，獨白既是展現角色性格與動機，也因其主觀性而保留讀者自行解讀的空間。除了影視及漫畫，她認為這個具有獨特張力的故事也相當適合廣播劇改編。「琅琅原創大賞對於大眾文學創作者相當友善，提供給所有對投稿傳統文學獎信心還不夠的人一個站上舞台的機會，真的很讓人感動！」
愛情／都會
都會女性的愛情新解，姑婆御《媒有理想情人》
《媒有理想情人》靈感源自作家姑婆御在捷運站巧遇前男友，雙方雖然沒打照面，卻激發她著手撰寫這部描繪現代都會女性狀態的故事。主角是個在事業與感情雙雙挫敗的小人物，卻始終尋求著自我定位與愛情真諦。故事中的紅娘事務所也各有不同專長及媒合方式，反映情感關係的多元性，打破「理想情人」的刻板框架，「每個人都有屬於自己的理想型，愛情沒有標準答案。」
《媒有理想情人》也是姑婆御的首部長篇小說，此前她以散文創作為主力，那樣的訓練也令書中刻畫的角色貼近現實，帶有缺陷。她笑道，小說剛寫完時自己其實羞於分享，直到入圍後才鼓起勇氣分享給身邊的人，意外收穫好評，連不愛言情的親友也被打動，甚至因此開始閱讀言情小說。她也感謝琅琅原創大賞提供舞台，「提案大會上看到台下觀眾認真做筆記，我覺得這五分鐘超值得！」
回春樹下折返青春遺憾，安卓《回春樹/術》
「我覺得這是老天爺給我的信號，告訴我：嘿，是時候完成你的寫作夢想了！」安卓這麼回憶她寫作《回春樹/術》的契機，那是在一次偶然機會下看到首屆琅琅原創大賞的消息，她決定逼著自己將故事寫出來。
故事講述一名中年女子兩度重返青春，第一次回到23歲的大學畢業時期，第二次回到14歲的國中時期，43歲的成熟靈魂潛藏在年輕身體，將如何面對人生遺憾？「人生沒有後悔藥，也沒有回頭路，但如果有機會重來呢？」安卓表示，主角兩次回春面對的是截然不同的兩段人生經歷，日常平淡中蘊含奇幻魅力，是該作最大亮點。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
