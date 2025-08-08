故事的維度：琅琅原創大賞入圍作家現身說法，親揭作品魅力（後篇）

要說琅琅原創大賞背負什麼樣的使命，那肯定是讓每一個天馬行空的想法都能被看見。

從青春熱血到懸疑驚悚，再到都會愛情的甜蜜糾結，琅琅原創大賞在浩瀚的文學銀河中，拾綴起獨特星座，本文延續前篇熱情，繼續走入作家的創作世界，聽他們分享靈感的源起、故事的鋪陳，以及作品為何具備觸動人心的魅力！

青春／校園／成長

青春！熱血！排球物語！挽月《遙見清風邀明月》

攝影／康斯坦丁愛新覺羅夫斯基

現就讀師範大學國文系一年級，作家挽月的創作生涯始於始於高中，以新詩起步，《遙見清風邀明月》則是她第一部長篇小說。《遙見清風邀明月》揉合校園青春、愛情與成長，並結合排球運動，小說標題雖帶濃厚古典色彩，卻是個有著日系少女漫畫清新風格。

儘管得知琅琅原創大賞的消息較晚，但取材自日常生活中的故事，寫來也格外得心應手，「我自己也打排球，系隊、大學社團都是能讓人一下子熱血沸騰起來的場景，寫起來特別有感。」

在寫作上，挽月刻意貼近大眾，並以潛台詞呈現角色群像劇，「排球比賽的張力適合用漫畫表現，我想打造一個能長期連載的世界，讓讀者感受到每個角色的成長軌跡。」完成《遙見清風邀明月》後，挽月開始醞釀新作，處理父系家族的代際衝突與傳承，她也預告故事計劃在琅琅原創連載，請讀者拭目以待。