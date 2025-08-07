故事的維度：琅琅原創大賞入圍作家現身說法，親揭作品魅力（前篇）
「琅琅原創大賞」由聯合線上主辦，集結台灣、韓國、新加坡與中國大陸業界專家，發掘華語原創故事的無限可能。本屆大賞集結奇幻、懸疑、都市愛情與體育競技等多元類型，邀請每位創作者帶著故事與熱情站上舞台，展示故事如何可能觸及更廣泛的受眾。
本屆評選標準聚焦原創性、市場潛力與改編可能性，入圍作品均反映當前市場脈動，環繞自我覺醒的旅程，巧妙融入科技倫理、性別平權、家庭創傷等議題，為讀者提供娛樂之外的思考空間；評審也鼓勵創作者在寫作初期，便更多地考慮文字轉化的可行性，讓好故事能以更多元的形式發揮其最大潛能。
目錄：(可直接點選，快速跳至該區簡介)
．瀅洝《神明救援中》
．艾米莉《豐收季》
．宅米蟲子《彼岸盡頭的那棵草》
．藍色月亮《疾風夏曲傳》
．平洋《棄子》
．瑞璟《她的最後運算》
．宴平樂《女將，陣勢》
．官雨青《辯護士小姐》
奇幻／冒險
神明下凡拆除情緒炸彈，瀅洝《神明救援中》
在《神明救援中》，作家瀅洝別出心裁將人類情緒擬人化，並賦予神格。「有情緒就有信仰，有信仰就有神。」瀅洝這麼解釋她的概念。
《神明救援中》以「哭」與「笑」為核心，故事設定人類、動物產生負面情感時，會形成如氣球般的情緒載體，若不即時舒緩可能引發嚴重後果。哭與笑兩位神明吸收情緒後進入輪迴，並在下一次流轉中因不同的人事物而有新故事。瀅洝表示，《神明救援中》的主角處理的雖然是負面情感，整體調性卻是輕鬆，服務全年齡層，並傳達著「共情」這一普世主題，改編成影集再合適也不過。
神祈與凡人的美食公路之旅，艾米莉《豐收季》
艾米莉來自香港，平日擔任英日文翻譯，閒暇時創作小說及漫畫，她的繪畫專長也應用在本屆提案簡報中。艾米莉迄今累積二十餘部作品，遍及三五萬字的短篇到百萬字長篇，題材包括GL、BL、奇幻、靈異，但她最鍾愛的還是療癒系奇幻故事。
《豐收季》即屬此一類型。受到漫畫《中華小當家》（台譯：中華一番）啟發，艾米莉結合美食、公路旅行建構神、魔、人三界架空神話，探索友情及救贖。艾米莉坦言在香港生活因不常使用普通話，讓她在簡報時感到有點緊張，但與傳統文學比賽不同的提案流程令她印象深刻。她表示自己是無比珍惜這次曝光機會，期待《豐收季》能觸動更多讀者，更多業界朋友。
黑白無常也能湊CP，宅米蟲子《彼岸盡頭的那棵草》
首屆琅琅悅讀大賞 網路人氣獎
獲獎理由：本屆人氣票選不只是投票活動，更讓讀者成為原創故事的第一批推進者。參與者除了為心中最愛的作品投票，也在平台留言交流推薦理由，形成內容與社群的正向循環。《彼岸盡頭的那棵草》最終奪得最高人氣票選，亦顯示其具備潛在改編話題與影響力。
「宅米蟲子」的筆名源自於作家愛好宅在家的習慣，「本來想叫『宅米蟲』，但感覺有點怪，就加了個『子』，聽起來可愛又好記。」宅米蟲子的首部長篇《彼岸盡頭的那棵草》是一個玄幻靈異故事，靈感源自遊戲《第五人格》中的黑白無常形象，並融入其他民間傳說如白蛇傳、林投姐、陳守娘。
宅米蟲子笑道，《彼岸盡頭的那棵草》的誕生是因為她個人「嗑CP」的熱情，但在建構世界觀的過程中，鋪陳事件與串聯角色故事，確實也讓她投入不少心血。她認為這個故事適合漫畫、影視及遊戲改編，「故事裡的角色，引用的傳說都很知名，觀眾看到熟悉的角色可能會想，『嘿，我認識這個角色，他在這故事裡幹嘛？』這點很吸引人。」
奇幻世界的性別省思，藍色月亮《疾風夏曲傳》
首屆琅琅悅讀大賞 漫畫轉譯潛力獎
獲獎理由：《疾風夏曲傳》是一部充滿神秘與獨創性的奇幻小說，描繪一位傳奇少女踏上未知旅程的冒險。故事融合女性議題，並轉化為充滿科技感的架空世界，情節緊湊，角色鮮活。評審肯定其宏大構思與強烈漫畫改編潛力，是一部兼具娛樂性與想像力的原創作品。
《疾風夏曲傳》是作家藍色月亮的奇幻世界觀的一線分支，該系列聚焦信仰、神祈與人、以及人與其他物種的互動，融入環保與女性議題。在世界觀擘畫上，藍色月亮深受宮崎駿與娥蘇拉．勒瑰恩影響，《疾風夏曲傳》的直接寫作靈感則來自民國80年代台灣人口拐賣事件，以及近年喧囂塵上的MeToo運動，側寫女性議題的複雜性。
「我詢問過身邊朋友，如果非要在嚴重的肢體傷害與性暴力間選一個承受，她們會怎麼做？多數人寧可選擇肢體傷害——這意味著，性暴力不只是肉體侵犯，也涉及對意識的權力壓迫。」
她期待《疾風夏曲傳》能獲得實體出版、漫畫改編機會，藉此走入校園作為課堂兩性教材，「我想透過這故事告訴那些曾受傷害或正在受傷害、還沒長大的孩子，即使遇到困難，也不要放棄。只要還活著，未來還有無限可能。」
科幻／反烏托邦
戰火蔓延前的超能者冒險，平洋《棄子》
現職為公務員的平洋，是一位剛自中文系畢業不久的社會新鮮人，她說自己在學生時代看過太多才華洋溢的人，於是選擇先踏足其他領域，再慢慢朝寫作夢想靠近——她始終懷揣著對文學的熱情。
在過去的長短篇作品中，平洋筆下的角色經常涉及自我傷害、死亡等議題，藉由創作，她得以在小說世界裡延續故人的故事——用不同的視角及世界觀。《棄子》是她的第二部長篇小說，一群超能力者在戰爭將爆發之際銜命執行任務，卻發現背後隱藏暗殺陰謀。身世成謎的主角是雖非故事的主導者，卻因旁人的選擇而成為整部《棄子》的核心，一名幾乎空白的角色，在巧妙設計下成為全劇張力的載體。她也提到，小說中獨特的語句、角色說話的方式讓《棄子》有相當的可讀性，若經影視化改編更可能擦出不同的火花。
AI時代的人際難題，瑞璟《她的最後運算》
《她的最後運算》是則科幻反烏托邦愛情故事，也是擅長百合題材，聚焦描寫女性同性情誼的瑞璟首次跨域嘗試。故事背景設定在2075年台灣，探討AI與人類關係。故事靈感源自她某次讀到人類與ChatGPT談戀愛的新聞，「科幻電影中的人工智慧機器人不再是空想未來。它們的本質是順從，你可以隨心所欲做任何事情；但在真實關係中，人會反駁、挑戰你，甚至讓你痛苦，我們還有能力應對嗎？」
由於讀者多是喜愛閱讀百合小說的女性，瑞璟也有些擔心科幻題材會令她們感到陌生。「但這故事的重點不在高科技，而是人性。」她自信地表示，有些人可能誤會寫作AI題材是趕流行，但她的初衷依舊是秉著真誠，將議題完整表達。瑞璟認為《她的最後運算》適合漫畫改編，因為故事具有強烈畫面感，適合鮮豔藍、紅、綠，組合出高對比視覺風格，類似日本作品《東京闇鴉》。
文化／歷史
民俗與運動的新生，宴平樂《女將，陣勢》
首屆琅琅原創大賞 圖書出版潛力獎
獲獎理由：《女將，陣勢》以重塑父女關係為核心，巧妙融合競技運動與台灣民俗信仰，在青春成長框架下，展現女性自我守護的決心。故事扎根在地文化，結合傳統與當代敘事，是一部兼具情感厚度與思想張力的成長故事。
宴平樂自2010年開始創作，迄今累積105本小說。早期主要寫作奇幻、玄幻類型小說，近年轉型聚焦台灣民俗題材。《女將，陣勢》結合民俗與運動，講述一名在大學跆拳道社團受欺負的女大生，返鄉加入家族陣頭團，重新找到屬於自己的信仰與道路。
將體育競技與台灣民俗結合的靈感，源自於宴平樂高中時曾學習跆拳道，「跆拳道有『品勢』比賽，部分攻防動作與陣頭有點類似。目前好像還沒有人把兩個元素串起來，可以創造獨特故事。」為此，他深入研究日據時期至今大稻埕的歷史脈絡，以及陣頭組織間的恩怨。《女將，陣勢》於2023年入圍台積電文學獎，並獲評審肯定其動作場面的戲劇張力，及融合競技運動與民俗的新穎主題。
大正時代的女性之聲，官雨青《辯護士小姐》
首屆琅琅悅讀大賞 首獎
獲獎理由：《辯護士小姐》以1920年代的台灣為背景，描繪年輕女性追求成為辯護士的歷程。失去母親的主角隨辯護士父親來台療癒鄉愁。結合女性意識、愛情與台灣元素，情節厚實，角色鮮明，評審一致讚揚作品在影視、出版與漫畫領域的改編潛力，是一部兼具文化深度與敘事張力的原創佳作。
「人生苦短，我想活得精彩！」
當我們問身兼母職、律師、作家、編劇的官雨青的創作動力時，她這麼答道。在2022年出版個人首部作品後，官雨青陸續推出兩部故事，類型有科幻、奇幻，以及本屆入圍琅琅原創大賞的歷史小說《辯護士小姐》。
《辯護士小姐》設定在1923年日據時期的台灣，講述一名15歲日本女孩隨律師父親來台，憑過目不忘的天賦熟記法律觀念，卻因職場性別歧視只能暗中助人。官雨青表示，講述女性突破時代限制的影視劇，在日本有《女法官大人》、韓國《律師夫人》、義大利《律師女王》，台灣雖還未有類似作品，卻值得一試。
儘管史料蒐集不易，官雨青認為《辯護士小姐》真正的挑戰在於說服投資方注資高成本的歷史劇，富有影展提案經驗的她也特別在此著墨，專注於讓故事介紹的每個轉折點都鏗鏘有力，「知道什麼時候快轉、什麼時候停頓，從事律師工作當然有幫助，當『講故事』的技巧，還是當媽媽的經驗訓練出來的！」她笑道。官雨青也期待未來琅琅原創大賞能增設獎項，哪怕只是鼓勵性質，也能給創作者更多肯定與回饋。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
📰【專欄｜天使巡房】她是我唯一的愛女，我怎麼能輕易放手
📰共築蛻變的印記──成長足跡：高雄鐵路地下化之後
📰嚐盡人生百味──一餐一故事：老派少女喫茶記
📰【專題｜作家餐桌2.0】林秀赫／我的山宅一生ft.屏東肉圓
📰告別工作焦慮的秘密武器？我的「回家重開機」睡眠行程
📢 故事不止於文字：首屆「琅琅原創大賞」為IP點燈
📢 琅琅原創大賞15件作品決戰 45歲三寶媽奪20萬首獎
逛書店
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言