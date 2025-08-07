故事的維度：琅琅原創大賞入圍作家現身說法，親揭作品魅力（前篇）

神祈與凡人的美食公路之旅，艾米莉《豐收季》

攝影／康斯坦丁愛新覺羅夫斯基

艾米莉來自香港，平日擔任英日文翻譯，閒暇時創作小說及漫畫，她的繪畫專長也應用在本屆提案簡報中。艾米莉迄今累積二十餘部作品，遍及三五萬字的短篇到百萬字長篇，題材包括GL、BL、奇幻、靈異，但她最鍾愛的還是療癒系奇幻故事。

《豐收季》即屬此一類型。受到漫畫《中華小當家》（台譯：中華一番）啟發，艾米莉結合美食、公路旅行建構神、魔、人三界架空神話，探索友情及救贖。艾米莉坦言在香港生活因不常使用普通話，讓她在簡報時感到有點緊張，但與傳統文學比賽不同的提案流程令她印象深刻。她表示自己是無比珍惜這次曝光機會，期待《豐收季》能觸動更多讀者，更多業界朋友。

黑白無常也能湊CP，宅米蟲子《彼岸盡頭的那棵草》

攝影／康斯坦丁愛新覺羅夫斯基

首屆琅琅悅讀大賞 網路人氣獎 獲獎理由：本屆人氣票選不只是投票活動，更讓讀者成為原創故事的第一批推進者。參與者除了為心中最愛的作品投票，也在平台留言交流推薦理由，形成內容與社群的正向循環。《彼岸盡頭的那棵草》最終奪得最高人氣票選，亦顯示其具備潛在改編話題與影響力。

「宅米蟲子」的筆名源自於作家愛好宅在家的習慣，「本來想叫『宅米蟲』，但感覺有點怪，就加了個『子』，聽起來可愛又好記。」宅米蟲子的首部長篇《彼岸盡頭的那棵草》是一個玄幻靈異故事，靈感源自遊戲《第五人格》中的黑白無常形象，並融入其他民間傳說如白蛇傳、林投姐、陳守娘。

宅米蟲子笑道，《彼岸盡頭的那棵草》的誕生是因為她個人「嗑CP」的熱情，但在建構世界觀的過程中，鋪陳事件與串聯角色故事，確實也讓她投入不少心血。她認為這個故事適合漫畫、影視及遊戲改編，「故事裡的角色，引用的傳說都很知名，觀眾看到熟悉的角色可能會想，『嘿，我認識這個角色，他在這故事裡幹嘛？』這點很吸引人。」