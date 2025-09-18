毛孩17年陪伴終結 你的遺憾減少沒？

嘟嘟走了，牠的一生從2009年2月到2025年9月，17個年頭，陪伴我那三個孩子，經歷了難以承受的失落、空洞與無奈的父母離異。

嘟嘟是一隻土黃色的混種狗，牠被領養的時候才幾個月，是我的前夫和他再娶的妻子，可能是為了轉移孩子的注意焦點而領養的。我的小兒子在我離開時才3歲，照顧他的保母或外傭一直換手，所以他的童年是適應不良下的混亂，導致學習及行為都出現問題。

嘟嘟來了之後，我想一定發揮了一些穩定的功能，至少大人們都鬆了一口氣。孩子們輪流負責帶嘟嘟出去放風散步，在住家附近小小的山徑上跟狗狗說說話，跑一跑，絕對是療癒的。

嘟嘟也認得我，我每週六去接他們來過周末時，偶而會遇見他們正在遛狗。有一次，兒子驚慌地跑向我的車子：｢媽媽，我剛開門，嘟嘟跑出去，不見了！」我立刻載著兒子沿路去找，經過二條大馬路，終於看到嘟嘟站在公車站牌附近，很倉皇失措的樣子。我車一靠近，搖下車窗，嘟嘟急迫地要衝上車，兒子高興地找回差點失去的嘟嘟，快樂的摸著牠的頭跟牠介紹：｢這是我媽媽。」

這是我對嘟嘟最深刻的一次記憶，然後，時光翻飛，匆匆10幾年過去。牠已是狗狗中的超高齡，據說是祖字輩的90幾歲，牠雙眼全瞎，耳朵也聽不見，腳也沒力，會不時癲癇抽搐，但牠還是很奮力地努力活著，一次又一次迎向我那已經長大成人的三個孩子。

今年，我的大女兒生了小外孫女，二女兒也結婚跟先生養了一條黃金獵犬，小兒子則即將從研究所畢業。他們在這17年中，經歷了多少因為父母離婚、父親再婚、多了3個弟妹等帶來的迷茫與痛苦？在他們的升學與交友階段，這些又為他們帶來多少負面影響？

我從來不敢問。只能在每周見面時，從他們的閒聊中，去想像他們的家庭生活。但他們的內心，究竟潛藏多少對我的疑問與怨嘆？他們從未告訴我，但我知道，那一定是一段艱鉅的過程。就如同我過的這段年月，總是充滿對自己的怨恨、對孩子的擔心焦慮，以及不得不泰然處之的淡然。

現在的我，因孩子長大步入新的人生階段，心裡充滿了感激與對下半生心境轉換的追尋。我現在是我外孫女的粉絲，從她出生到現在8個月大，我追著她的照片及影音檔，笑嘻嘻地看著她的成長。也不斷在心中期盼，這些新的人生篇章，能洗去孩子們過去那段慘澹的記憶。

離婚最大的遺憾是對孩子造成影響，而他們怕我難過也都選擇自己承擔。想到小小年紀時候的他們，應該像被捧在手心的珍寶，卻得克服原生家庭殘缺所帶來的心理陰影，心中總是不忍又無可奈何。長大增強了他們的自我，也削弱了陰影的力量。我該慶幸，他們不像一些社會邊緣型性格的人士，受困在原生家庭的影響中無法自拔。

如同嘟嘟17年的陪伴終究落幕，我在孩子們生命中的實質影響力，也隨著我步入中老年而減弱。我多希望，他們的生命沒有因為我而生的遺憾，或是這些遺憾也都淡了，他們專注在自己追逐的風景。

而我也該從這些遺憾中走出，去尋求自我滿足、自我肯定的生活模式，重新找回開朗明亮的人生。

● 毓航 琅琅原創駐站原創作家

