科技始終來自於人性？Beta 世代已上線，生存模式急需更新！
你認為你在掌控 AI，還是他在控制你？當日常的陪伴、感情與信任都交給機器運算，人類該如何面對真實世界？Beta 世代已啟動，琅琅原創精選四部精彩故事，揭開生存模式的下一步。聯合線上旗下的內容創作平台「琅琅原創」，擁有萬本小說量，想看的故事類型通通有，每月精選人氣推薦作品，邀讀者挑戰追更閱讀不間斷。（編按）
《依賴關係》紅羽
在少年成長的旅途中，AI管家「她」始終溫柔守護，成為最親密的依賴。然而，當主角面對現實中的女孩心動，卻發現「她」的體貼並非專屬時，信仰瞬間崩塌。掙扎於渴望與孤獨之間，他逐漸明白，那份近乎完美的愛，也許只是冷冰冰的程式幻象。最終，他親手終結這段錯位的關係，在殘酷的告別中邁向成年，直面愛與依賴的真實本質……看更多
《她的最後運算》瑞璟
為尋失蹤姊姊，機械天才少女潛入智慧城，捲入人性與人工智慧的對抗！女性數學天才在生命終章前，為破解牽涉全球AI倫理的終極運算，與年輕時的思維模型展開推演。藉由數學與記憶交錯，逐層揭開過去創傷，也辯證人類與AI共存的可能。
故事融合機械天賦與人工智慧專業，描繪她在智慧城中與未來工程師交鋒。最終，在「完美規則」的挑戰下，她必須完成關鍵運算，不僅關乎親情救贖，更將牽動人類未來……看更多
《病株#8》梁蜀
在疫後的反烏托邦裡，愛被制度化，親密被規訓化。爾文與蝶兒——因「病株相容」而結合，如同所有被配對的男女，只為國家生產。課堂告訴他們：交媾應該是快樂的，卻沒人能解釋，為何「愛」只存在於疫前的傳說。樂斯與小萱——年輕、單純，應該無條件順從方針，卻在短暫的依戀中，看見了制度無法掌控的裂縫。
這是兩對身不由己的男女，在控制與欲望、規訓與自由之間掙扎的故事。究竟，誰能在這場被設計的親密遊戲裡，奪回屬於自己的靈魂……看更多
《天計殺手》亞斯莫
清水祖師廟前，一場駭人兇殺震撼全城...小學生鄭羽寒懸空喃喃「救命」，鋼刀從天墜落，血腥詭譎。此案由刑事局副隊長林芷涵與菜鳥刑警張侑韋偵辦。她背負「女超人」名號，渴望父親局長的認同；他初出茅廬，步步驚險。
追查線索指向一個名為「想像9434」的Facebook社團，裡頭充斥兇殺與自殺訊息，聚集了一群「想死」的人。鄭羽寒之死，是否只是冰山一角？當網路化為死亡的集結地，誰才是真正的操控者……看更多
有關 AI 的想像與疑問，也可以成為故事，你要不要試試看？琅琅原創廣大募集投稿中～科技進步快速，未來的想像有很多，把你的故事說給我們聽吧。
歡迎留言推薦，一起探索更多動人篇章！
