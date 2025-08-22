慢性腎臟病纏身！霸總一生叱吒風雲，唯獨健康不從命

照顧這位霸總般的病人，於每天查房前都得提醒自己多多深呼吸放鬆。因為我總是搞不清楚，今天霸總會出什麼樣的難題給我。

霸總的個性十分要強，根據家屬的說法，她從出生以來，便是家中的決策者。她是大姊，家中弟妹通通聽她的指揮。無論是上學讀書，還是出社會工作，她一肩扛起指揮領導的任務。

婚後，掌管夫家的公司，從進貨、出貨到管理內部大小事務。連初一十五拜拜要買什麼水果，以及其他的供品等等庶務雜事，都由她親力親為。她的身分地位是家裡的中流砥柱，身邊所有人都必須聽從她的指揮。

這般霸氣的個性，如果能用於照顧自身健康上，一定也是滿分滿點。只可惜，她對於醫師的醫囑與囑咐，卻通通拋諸腦後。十年前檢查出罹患糖尿病，醫師建議她要好好控制飲食，並且搭配運動及藥物來控制血糖。

但病人卻認為，口渴就是得喝果汁才能止渴。至於運動實在太累人，而且她管理公司那麼忙碌，怎麼可能抽出空閒時間來運動。藥物更是記得就吃，不記得就算了。常常一大包藥物只吃了三分之一左右。而全家人對她的病情更是一無所知。

直到這次因為連續半年的陰道出血，到醫院檢查後發現是子宮內膜癌，而且已經轉移到肺部與主動脈旁淋巴結。住院後預計接受前導型化學治療，在醫師看過相關檢驗報告後，發現其不但血糖控制情況不佳，還因為長期高血糖導致腎功能損傷，已屬慢性腎臟病第五級，瀕臨洗腎的懸崖邊上。而家屬與她對此項結果都無法接受。

什麼是慢性腎臟病？

慢性腎臟病是指腎臟因各種傷害造成長期功能的下降或喪失，導致體內代謝廢物或水份的堆積，在正常情形下我們身體的代謝廢物和水份是經由小便排出體外，當腎臟功能下降或喪失，會造成排出毒素與水份的功能下降，而廢物和水份的累積便會產生臨床症狀。

一般慢性腎臟病的病變導因有：腎絲球腎炎、糖尿病、高血壓、多囊腎及其他系統性的疾病，如紅斑性狼瘡、阻塞性腎病變等。

糖尿病患只要好好控制血糖，便能及時遏止腎功能惡化導致慢性腎臟病。所以臨床上，面對糖尿病患者，除了依照醫師處方的口服藥控制之外，飲食與運動皆能協助血糖穩定。根據統計，大約有五成左右的洗腎患者，同時患有糖尿病。糖尿病患者只要改變生活與飲食不良習慣，並遵從醫師指示用藥，便能大幅減少洗腎的風險。

自接手照顧這位霸總之後，我偷偷觀察她的飲食習慣，除了嘆息搖頭之外，必須更積極與她溝通衛教。

她每日晨起後會喝一杯大杯的柳橙汁，再吃一大碗稀飯。在午飯前，約莫十點多，會吃一大顆水蜜桃，午飯則是兩碗米飯搭配炸魚或炸排骨。看到這邊，我還沒有調查到晚餐內容，便急著想和她好好討論飲食內容。

當季的水蜜桃甜美多汁，令人無法抗拒的美妙滋味，只是對於糖尿病患來說，必須適當食之。(圖/unsplash)

那天我走進病室裡，她正大口喝著柳橙汁。

「阿姨，早上的空腹血糖高達三百多，妳不能一直喝柳橙汁。」我微皺著眉頭後說：「早餐也不能吃稀飯。」

阿姨放下杯子後望向我：「那能夠吃什麼？」

「可以吃飯，但是糙米飯或五穀米最好，份量上……」我正預備繼續說下去卻硬生生被她打斷。

「我吃不慣糙米飯，而且為什麼要控制份量。」阿姨盯著我看，「口渴就是要喝甜的才能止渴，不要叫我喝水，沒有味道的東西我喝不下去。」

喝甜的才能止渴？我張著口還沒來得及反擊，她又拿起水蜜桃咬了一口。

「阿姨，水果也盡量不要吃水蜜桃，它的甜度太高了。即使想吃，只能吃一點就好。」我忍不住繼續嘮叨，「水果最好選擇芭樂或是大番茄，份量上也要…」

阿姨揚揚手，「你說的這些事情我都知道啦，可是那些水果我都不愛吃。」

「不愛吃也要試著吃，要改變才能好好控制血糖。」我苦口婆心地說道：「血糖控制不好，腎功能也會受到影響，妳的腎功能已經很不好，再繼續變差下去可能要洗腎了。」

阿姨堅決地搖搖頭，「我不要洗腎，如果真到那個時候，我直接走掉就好。」

走掉？阿姨是指不要救她？讓她直接就…？

阿姨又咬了一大口水蜜桃後說：「現在水蜜桃這麼香甜好吃，要我忍住不吃，真的很辛苦。」她望向我，「一年當中也只有這幾個月能吃水蜜桃，偶爾放縱一下有什麼關係？」

她豈止是放縱一下，我想她已經放縱一輩子了，不可能在此時此刻馬上改變。但是，我還是希望她能把我的話聽進去。於是，我把幾項重要的衛教提點完畢後才離開，但是我心裡明白，我說的再多也比不上她手中甜美的水蜜桃。在阿姨眼中，我們這些年輕人，只是比她多讀幾年書而已。關於身體，她只想要聽自己的。所謂的洗腎、控制飲食與血糖，通通都沒有那麼要緊。

但是照料身體健康還是要靠自己，小小的一點點失衡，都會造成身體的反撲。

就在談話的一星期後，某一天早上，阿姨覺得腿腳無力，護理師告訴我，早上的血壓正常，是否還要發給她早上高血壓的藥物。

即時的警鐘於腦中響起，阿姨的收縮壓向來都是超過160mmHg，為什麼會突然降低，一定是哪裡出問題。

雖然距離化學治療已經超過十天，但依舊不能輕忽延遲性的骨髓抑制副作用。急忙為阿姨抽血，除了基本的生化、血球計數外，細菌培養也一併留取。因為她的活動力下降，連帶一起進行動脈血氧分析，看看是否有酸鹼中毒的情況。

果然，阿姨有代謝性酸中毒及氧合代償的情況，緊急為她施打碳酸氫鈉藥品，來中和酸中毒。同時，因為排尿減少，也加上利尿劑使用。

經過一夜後，代謝性酸中毒獲得些許改善，但病人卻因為呼吸淺快而引發呼吸性酸中毒。天亮後，與家屬討論決定為其插管治療，把淤積於體內的二氧化碳透過呼吸機帶出體內。放上氣管內管後，阿姨轉入加護病房，繼續接受後續治療。

霸總阿姨去到加護病房後，因為無法配合呼吸機的動作，並持續與之對抗，所以這幾天依舊呈現酸中毒的情況。主治醫師偕同家屬，不斷對阿姨喊話，希望她好好配合醫療，便能早日拔管離開加護病房。

但是阿姨像是鐵了心一樣，你說你的，她依舊持續對抗著呼吸機，直到上了兩種鎮靜安眠藥物，才使得情況逐漸好轉。

加護病房中醫護團隊積極治療，希望幫助霸總阿姨早日脫離呼吸機。(此為示意圖，並非當事者本人)(圖/unsplash)

記得霸總阿姨剛入院時，某天弟弟來院探望她。那時候，我們正在為了控制血糖與阿姨大戰好幾個輪迴且頭疼不已。後來藉由子女和弟弟對她喊話並動之以情，希望她能好好配合治療。

弟弟對阿姨勸戒說道：「都已經住院了，妳就好好配合醫師，把病治好最重要。」

當下阿姨嗤之以鼻說：「他們只要管好我的癌細胞就好，其他的事情，我自己會想辦法處理。」

阿姨展現霸總風姿，一如在院外般叱吒風雲，想要掌握著一切。無論是醫療決策，或是飲食上的配合，都要她說了才算數。

但是，身體是最誠實的，你對他好，他便湧泉以報。你好好照顧他，便能走得長久。當他出現了疾病，便得反向思考，過往是否有不當的生活習慣，並且要改變才能繼續走得長久。想要擁有健康的身體，必須從各個面向的生活習慣著手，包括均衡飲食、規律運動、充足睡眠、良好衛生習慣和心理健康。

一昧地過度使用，或是過度操勞，對於身體都是傷害。而一旦造成傷害以後，健康便會開始與你背道而馳。

即便你是叱吒風雲於生意場上的霸總，在面臨身體健康這條路，卻與常人沒有任何不同。

●專欄「天使巡房」，每月與你有約：那緹，來自北臺灣，素日在醫院裡打滾，看盡人生百態，於巨塔中陪伴病患走過人生低潮憂谷重新面對嶄新人生。更多暖心互動內容，敬請期待。