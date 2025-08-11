「恨人容易，原諒需要勇氣」從《蠻好的人生》看職場與人生韌性

最近看完陸劇《蠻好的人生》，劇情主軸描述當在職場與人生遭受困境時，如何穩住自己，做出正確的決斷與行動。主角胡曼黎與薛曉舟，前者是剛離婚、被裁員的單親媽媽，後者是初入職場的菜鳥新人，兩人在保險行業裡交會、衝突，又在一次次共同行動中理解與合作；二人均經歷職場與情感的挫敗，也從中學習如何咬牙撐住，放下傷害及再度站起。

這部劇讓人看到「人生轉彎時的脆弱」，以及「選擇寬容需要多大的勇氣」。劇中最打動我的一句話，是胡曼黎對薛曉舟說的：「恨一個人很容易，原諒卻需要勇氣。」她說這句話時，是在經歷了同事出賣、丈夫背叛、信任瓦解之後。那不是一種高尚的說教，而是一種飽經世故後，依然願意相信善意的堅定。

胡曼黎曾是知名的保險經紀人，卻在事業與婚姻雙重挫敗後，面臨經濟營生與家庭老幼照護的雙重壓力；在生活困頓的挑戰下，她必須收起自尊，面對質疑與冷眼。但她沒有倒下，而是選擇一條更難的路：不委屈自己、不欺騙他人，也不被世界的苛刻定義所吞噬。

而年輕的薛曉舟，高學歷但零經驗的職場菜鳥，從一開始的衝動、稚氣、不懂職場潛規則，到後來學會傾聽、忍耐與合作。他的成長，不是靠奇蹟，而是靠一場場碰撞、一次次尷尬與痛苦堆疊出來的。

從這齣戲，我反思到在現實生活中，許多年輕剛畢業初入職場的菜鳥，或是轉換跑道的職人，在工作場域常陷入各類受挫或被霸凌的處境。

像我女兒在大型廣告代理商公司任職，從創意部門轉換至廣告企劃部門，需要編製或分析前台後台的各類財務報表。由於原本所學為視覺藝術，所以進入新的領域非常辛苦，常被資深同事嫌棄拖累團隊。一旦報表出現錯誤，或提案內容有數據引用出錯，就會被前輩持續在跟客戶的群組內公然「指點」，不時用LINE@OO警告，沒人會出聲相救，努力被否定，心裡充滿委屈和不甘。

我告訴她：｢菜鳥就是會犯錯，他們的言語相譏，或許是他們也有不能出錯的壓力，或者是修養上的問題，妳不必被別人的行為激怒。」面對職場霸凌，首先就是要｢穩」住，不要流於情緒，學著｢冷處理」，另一方面要設法更快進入情況（加班或花時間找舊檔案自學），同樣的錯誤不要持續出現，上手後優秀的表現自然就會取代被指責。

《蠻好的人生》不教人爭勝，而是提醒人「做自己很難，但值得。」

「人生最靠得住的資產，是你自己。把自己變成值得依靠的人。」

這些話，我特別想送給剛畢業、正在求職或進入新環境的年輕人。你可能熱情但不成熟、自信卻常跌跤。你會被否定、會被誤解、甚至會懷疑自己是不是選錯了路。但請記得，最終能讓你穩穩站住的，不是學歷、證書、不是人脈，而是你怎麼在一次次的挫折裡讓自己成長。

同時，那些已經不是菜鳥的你我，我們可能沒有成為什麼「人生勝利組」，也或許正被人傷害或面臨其他挫折，若能像胡曼黎一樣，為了保有自我而選擇原諒，失敗後仍保持善良，脆弱時依然願意相信自己，維持真誠的生活態度，那麼，即使辛苦，我們也仍然會擁有「蠻好的人生」。

願你我都能在這職場與情感的長路裡，越走越有底氣，也越來越懂得：原諒自己、原諒他人，是最成熟的力量。

● 毓航 琅琅原創駐站原創作家

著有《說時依舊》、《白晝之月》、《無論何時》，一位從事金融工作的單親中年女子，走過離婚的低谷，也嘗過生活的酸甜苦辣。透過文字，帶你窺見那些真實又細膩的日常故事。用她半生的經歷，分享跌過的坑、繞過的路，給正站在人生起點、努力向前的你。更多內容，敬請期待。