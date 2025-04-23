《刺心切骨》影評：曖昧陰沉形式刻意，人間凶器不是劍，是曹佑寧

《刺心切骨》（Pierce）用「擊劍」運動來對應人性善惡本質，電影在懸疑、家庭、運動、同志等多種面向碰觸。節奏推進刻意含蓄猶疑（拖沓），就像是擊劍動作的威脅、緊逼以及壓制，如同電影本身就是在懸疑推理的逼迫感中壓抑著敘事的節奏，讓電影本身似乎像是壓力鍋，推至片尾的大高潮。

有幾個有趣的設計，例如片中兄弟檔子涵、子滐 的名字都是水部首，而電影裡重要的「幼時溺水事件」成為某種家庭陰影，如影隨形。電影緊跟著這個童年陰影成為一種曖昧模糊的牽引，加上濃厚的同志情愫（男主角與擊劍同學）與相愛相殺的兄弟情，真假虛實，流動隱晦。

另外，片中演員講話都帶有一種刻意的味道，不知道是否是創作者的「刻意」，有點難形容那種類似舞台化或是情緒過多的語氣，是否也是創作者想要塑造出一種高度風格化的敘事模式。這樣的做法也讓觀眾無法真正沉浸故事，而是被迫去意識到創作者「刻意設計過的敘事」。

還有，片中小男孩看著子涵說話，害怕著顫抖著，忍不住放聲大哭，當下看到的感覺是（不解）「為何要如此直白的呈現一個惡魔的真貌」，讓只有單純的小孩才能看見的惡魔內心的黑暗面，如此直接（不假修飾地）拍出這場戲，反而會覺得創作者繼續「刻意」塞了什麼？

《刺心切骨》。圖/擷取自《刺心切骨 Pierce》FB

就像片中當成主題曲的英文老歌Neil Sedaka 的《Oh! Carol》，片中出現多次，當中的歌詞「 I love you, though you treat me cruel You hurt me and you make me cry But if you leave me, I will surely die」，是這對兄弟很好的解釋對照。

總歸來講，《刺心切骨》整體看得出新導演的痕跡，不過曹佑寧表演有脫胎換骨的水準，他用一種複雜陰沉的優雅低迴，詮釋人間凶器的冷血狡詰，幾乎成為電影最大的優點。

朱哲輝Alan，現為台灣影評人協會理事。正職為線上影音平台的營運經理。文章發表於釀電影、udn 琅琅悅讀等媒體。FB & iG 粉專名稱為「Alan的影劇娛樂閒聊」

《刺心切骨》。圖/擷取自《刺心切骨 Pierce》FB