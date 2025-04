《刺心切骨》影評：曖昧陰沉形式刻意，人間凶器不是劍，是曹佑寧

《刺心切骨》(Pierce)用「擊劍」運動來對應人性善惡本質,電影在懸疑、家庭、運動、同志等多種面向碰觸。節奏推進刻意含蓄猶疑(拖沓),就像是擊劍動作的威脅、緊逼以及壓制,如同電影本身就是在懸疑推理的逼迫感中壓抑著敘事的節奏,讓電影本身似乎像是壓力鍋,推至片尾的大高潮。

有幾個有趣的設計,例如片中兄弟檔子涵、子滐 的名字都是水部首,而電影裡重要的「幼時溺水事件」成為某種家庭陰影,如影隨形。電影緊跟著這個童年陰影成為一種曖昧模糊的牽引,加上濃厚的同志情愫(男主角與擊劍同學)與相愛相殺的兄弟情,真假虛實,流動隱晦。

另外,片中演員講話都帶有一種刻意的味道,不知道是否是創作者的「刻意」,有點難形容那種類似舞台化或是情緒過多的語氣,是否也是創作者想要塑造出一種高度風格化的敘事模式。這樣的做法也讓觀眾無法真正沉浸故事,而是被迫去意識到創作者「刻意設計過的敘事」。

還有,片中小男孩看著子涵說話,害怕著顫抖著,忍不住放聲大哭,當下看到的感覺是(不解)「為何要如此直白的呈現一個惡魔的真貌」,讓只有單純的小孩才能看見的惡魔內心的黑暗面,如此直接(不假修飾地)拍出這場戲,反而會覺得創作者繼續「刻意」塞了什麼?

《刺心切骨》。圖/擷取自《刺心切骨 Pierce》FB

就像片中當成主題曲的英文老歌Neil Sedaka 的《Oh! Carol》,片中出現多次,當中的歌詞「 I love you, though you treat me cruel You hurt me and you make me cry But if you leave me, I will surely die」,是這對兄弟很好的解釋對照。

總歸來講,《刺心切骨》整體看得出新導演的痕跡,不過曹佑寧表演有脫胎換骨的水準,他用一種複雜陰沉的優雅低迴,詮釋人間凶器的冷血狡詰,幾乎成為電影最大的優點。

朱哲輝Alan,現為台灣影評人協會理事。正職為線上影音平台的營運經理。文章發表於釀電影、udn 琅琅悅讀等媒體。FB & iG 粉專名稱為「Alan的影劇娛樂閒聊」

