《Queer》影評：用迷幻超現實手法揭開老白男的慾望與空虛

《Queer》改編自《裸體午餐》美國作家威廉布洛斯同名小說,電影獨特怪異,以抒情詩調,夢境囈語,呈現一種迷幻超現實,小說篇章式的敘事,全片搭景(模型)攝製,讓視覺美學宛如舞台片廠藝術,導演盧卡格達戈尼諾(Luca Guadagnino)脫離敘事常規,電影唐突神秘,愛慾焦慮。

雖然是盧卡格達戈尼諾執導,但這部完全不能以《以你的名字呼喚我》(Call Me by Your Name)的心情來去看,雖有同性愛憎但更為激情露骨。電影有類似《魂斷威尼斯》(Death in Venice)的異國情調,以及老白男對於年輕鮮肉的耽美凝視,甚至是年華老去的擔憂,但《魂斷威尼斯》的時代批判價值,比起《Queer》是顯而易見的。

而《Queer》想呈現的到底是哪種格局呢?我想它表面上是用絢麗多姿的超現實手法來呈現老白男的慾望,而死藤水變成主角想要取代毒品來尋求更高刺激的工具(媒介),電影用奇想異色的元素來轉移它故事本質的虛華表象,甚至是空虛。

但我認為有時候覺得這樣的空虛單薄是編導刻意為之,主角追尋難以名狀的愛慾痴戀,而那種尋找頻率相近或觸動的共感即是夢幻泡影,即是一種空虛。像是主角在酒精藥物中逃避現實,但過往回憶、潛意識裡的渴望卻一直如夢魘般緊追不捨。

《QUEER》。圖/采昌國際

電影的第三段則完全致敬《2001太空漫遊》,加上那喝下死藤水的肌膚水乳交融之舞,整個走向簡直大開外掛,但這樣的怪誕離奇或許也是電影刻意甚至是有趣的部分。撇開結構上的唐突與敘事邏輯,這樣的自我身體與心靈的奇觀探險,以透過更高程度的迷幻超脫,來驗證自我性向情感的核心真實,跳躍式的走向離別與韶華易逝的感慨。

男主角丹尼爾克雷格(Daniel Craig)全情投入,費心琢磨角色的慾望與無奈。但全片真正的亮點是Drew Starkey,他自帶光澤,演繹細微精煉,充滿曖昧性,才是替電影添味加分之處。

朱哲輝Alan,現為台灣影評人協會理事。正職為線上影音平台的營運經理。文章發表於釀電影、udn 琅琅悅讀等媒體。FB & iG 粉專名稱為「Alan的影劇娛樂閒聊」

