奧斯卡影帝金哈克曼辭世 《霹靂神探》從影60年兩奧斯卡見證傳奇

奧斯卡影帝 金哈克曼（Gene Hackman）驚傳辭世，享壽95歲（1930 -2025）。

金哈克曼出生於1930年，算是大器晚成型的演員，16歲輟學入伍服役，退伍後換過不少工作，直到26歲才決定當演員，他從劇場開始，慢慢演出電視、電影，磨練演技，直到1967年以《我倆沒有明天》片中華倫比堤的哥哥一角首度提名奧斯卡，終於讓世人見識到他的實力。

他的演技極為紮實嫻熟，正反派均游刃有餘，可以慈祥逗趣，也能凶狠無情，尤其擅長飾演硬漢軍警的角色，他曾五度獲得奧斯卡提名，兩度獲獎，而且他提名的年份橫跨四個世代，六十年代～九十年代，每個世代都有入圍奧斯卡。金哈克曼與達斯汀霍夫曼、勞勃狄尼洛、艾爾帕西諾以及傑克尼克遜，堪稱七十年代發跡的好萊塢演技天王。

在1972年威廉佛雷金（William Friedkin）執導的《霹靂神探》（The French Connection）一片中，他扮演賣力追緝毒品走私集團，衝動易怒的警探一角，金哈克曼將人物性格刻畫的極為突出，成功榮登奧斯卡影帝寶座。在知名導演的作者柯波拉（Francis Ford Coppola）所寫的《未來的電影》(Live Cinema and its Techniques)一書中，柯波拉曾寫到金哈克曼告訴自己ㄧ個有趣的小故事。

金哈克曼在演《霹靂神探》初期，他一直煩惱著該如何詮釋吉米這個角色，他不厭其煩地想努力進入角色當中，甚至試戴一頂古怪的帽子，各式各樣的嘗試，還是無法演活角色，直到有一天早上金哈克曼跑到為拍攝劇組提供餐飲的桌子，他拿起一個甜甜圈泡進熱咖啡，咬了一口，然後就立馬把甜甜圈丟掉，導演威廉佛雷金說出「他就是這樣」，他才突然自覺他終於掌握角色了。

《霹靂神探》金哈克曼，榮獲當年奧斯卡最佳男主角獎。圖/擷取自IMDb

1993年他又憑克林伊斯威特執導的《殺無赦》（Unforgiven）贏得奧斯卡最佳男配角獎，他在片中飾演囂張跋扈的西部小鎮警長，氣場強大，戲味逼人。他還曾以《烈血大風暴》（Mississippi Burning）拿過柏林影帝，《霹靂神探》、《殺無赦》獲英國影藝學院獎。《霹靂神探》、《殺無赦》、《天才一族》等片獲得金球獎。

大家都知道達斯汀霍夫曼跟他年輕時是在劇院認識的好友，有一年（1989年）奧斯卡頒獎典禮，金哈克曼以《烈血大風暴》入圍最佳男主角，遇上了達斯汀霍夫曼的《雨人》（Rain Man），金哈克曼的《烈血大風暴》堪稱他八十年代表演最佳傑作，但達斯汀霍夫曼的《雨人》聲勢太強還是不敵好友。達斯汀霍夫曼上台領獎致詞時，也讚美了好友金哈克曼的表演很棒，但加一句「儘管你沒有投給我，但我也沒有投給你哈」，足見兩人交情之深厚。

金哈克曼的代表作還有《我倆沒有明天》、《超人》、《海神號》、《對話》、《烽火赤焰萬里情》、《黑色豪門企業》、《赤色風暴》、《鳥籠》等。

《烈血大風暴》金哈克曼。圖/擷取自IMDb

朱哲輝Alan，現為台灣影評人協會理事。正職為線上影音平台的營運經理。文章發表於釀電影、udn 琅琅悅讀等媒體。FB & iG 粉專名稱為「Alan的影劇娛樂閒聊」