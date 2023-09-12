父母再婚與新弟妹的衝擊 如何幫助孩子走出陰影

文／毓航

父母離婚對學齡孩子的衝擊是一波波接連不斷的，從被迫跟父母一方分開居住開始，他們可能經歷轉學、被隔代教養、思念見不到的父母手足、周末移地換人照顧等難受的情境。但培培說：「我痛苦的最高點是爸爸娶了新媽媽，然後生了弟弟。」

「那時候，他們買再多的玩具給我都沒有用，我就覺得我是多餘的。」16歲的培培已經加入幫派，「媽媽要我認真讀書，不要管大人的事，但是我一點都唸不下去，我一度想把爸爸殺死。」他說：「後來進入宮廟組織，裡面很多跟我一樣的人，我有了同伴，才比較不在乎了。」

原生家庭對兒童心理的影響極大，許多偏差的社會行為追根都可溯源到父母離異，尤其再婚的父母如何處理親子關係，絕對影響孩子的成長與社會化的過程。

我離婚時三個孩子歸父親撫養，各自在幼稚園、國小及青少年階段，年齡愈大的孩子比較有能力調適爸爸再婚又生了新弟妹的事實；但最小的孩子從懵懂到排拒，求學階段顛簸坎坷，心理的創傷像黑洞永遠都填不滿，幾乎就是個問題兒童。慶幸的是，我跟他的繼母保持良好溝通管道，一起面對處理。尤其，在她懷孕時，協商讓孩子回來跟我住，這是讓他從高處墜落被接住的關鍵。

我記得接他回家住時，他覺得被爸爸和新媽媽遺棄了，習慣縮在床的一角，也無心唸書。他不是想自暴自棄，而是無能為力，記得他問我：「媽媽，我成績不好，妳會不會像爸爸一樣討厭我？」

受傷的孩子躲在自己的黑洞裡，需要有人帶領他們走出來。（圖／fox.Chang 提供，使用Midjourney）

誠懇溝通、持續關懷、穩定教養

如果你是那個要再婚添新生兒的父母，請對孩子維持一貫的教養方式，不要忽視不耐煩，但也不要存彌補心態。最好的模式是讓孩子能夠對你說真話，把疑問、焦慮和不滿都能面對面溝通出來。在他們吐露心聲時，千萬不要扼殺他們的意見，能把對大人的怒氣發洩出來，他們才能正視自己的未來。

允許孩子有個避風港

不要苛責孩子，在不是溺愛的前提下，讓他擁有一些喜歡的物品或活動，這也是一種療癒和抒發。讓孩子擁有一些自由的空間和時間，他會像小樹一樣發芽茁壯。那時我的孩子面對升學壓力，卻喜歡打電動，畫畫，我在旁邊焦急得不得了，但知道那是他的發洩管道，他的心理狀態和品德比起升學成績更重要。後來他選擇3D動畫的相關科系，生命真的找到出口。

注意同儕、建立親師防護網

父母離異的孩子往往不擅於情緒管理，在學校常得面對人際關係及霸凌問題。大人必須與老師保持聯繫，注意同儕關係，適時出手保護。熱誠溫暖的老師往往是孩子的救星。記得有次我到校跟孩子的新班導溝通他的家庭狀況，希望老師多包容多關懷時，那位年輕的女老師把孩子叫過來：「他字寫得很漂亮，很認真喔，我好喜歡他。」孩子躲在老師背後，以為老師要說他壞話，聽到老師這樣誇獎他，苦著的一張臉瞬間放鬆融化，而習慣聽老師抱怨或敷衍的我，眼淚都快要滴下來。

有狀況的孩子，分外需要老師的關懷帶領；祖父母或叔伯姨舅也是防護網的一環，適時帶開跟父母產生衝突的孩子，給予關懷，讓他們有機會可以療養恢復。

孩子在青春期後注意力會回到自己和同儕身上，對父母離異或是有新弟妹的情況將不再那麼注意，熬過國高中時期，一切都會豁然開朗。

我那令人擔心的孩子現在已經24歲，挺拔獨立，不復過去那副小可憐畏畏縮縮的模樣，突破不敢主動交朋友的罩門，會規畫人生進度；跟父親的關係改善，爸爸住院開刀，他會自告奮勇去醫院陪病。

最近他想起以前，很感慨的跟我說：「媽媽，我有時會後悔小時候不認真唸書，我其實可以讀得很好。我現在知道，一切都要靠自己。」

他熬過來了，我不禁想起培培，深切體認有能力的話，我們都應該適時接住受傷的孩子，讓他們都能度過茫然無助不由自主的日子，找到生命的契機。

●專欄「離婚心與事」：毓航，讀創故事駐站原創作家，著有《說時依舊》、《白晝之月》，離婚單親中年女子。與你分享離婚後的心境，以及你可能未曾想過的新世界。更多內容，敬請期待。