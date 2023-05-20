帶著漢服去旅行！日本奈良、京都、大阪、東京9大景點推薦

文／楚楚

來自中國四川的「當小時」於數年前發起「帶著漢服去旅行」攝影計畫，挽起精緻的髮髻、點畫合宜的妝容，足跡遍布尼泊爾、泰國、日本、美國、西班牙等地，東方的古典美感與異國的街景碰撞出驚人的文化魅力，讓人心生嚮往。

你可能去過許多著名的旅遊景點，在繁華的都市大肆採購、在清幽的小鎮屏息駐足、在寧謐的古城沉澱心靈，但是如果能夠帶上漢服去旅行，想必也別有一番風味。

出國旅遊首選日本

根據日本臺灣交流協會的民間調查，日本是超過半數臺灣人出國旅遊的首選。不僅由於互相影響的歷史背景、大量漢字帶來的親切感，更因為服飾、美妝等產業的流行，加上重視禮節、治安良好、環境整潔等眾多因素，使得臺灣旅客忍不住一去再去。

日本的不同區域各有不同的文化風景，一年四季更有萬種風情，豐富的觀光資源讓每一次的旅遊總能帶來全新的視野與體驗，物流與商業興盛的大阪、文化與工藝發源的京都、科技與潮流領先的東京，僅只是在關東及關西兩地，便有諸多迷人的城市風貌。

神社與鳥居是大多數人對日本的第一印象。 （左圖）明制交領短衫、寶藍色織金馬面裙，攝於「東大寺」； （右圖）明制直領對襟短衫、棗紅色織金馬面裙，攝於「千本鳥居」。（圖／楚楚提供）

透過文學作品穿梭日本古今

而透過日本經典文學作品的閱讀，我們可以品味現代化都市的昔日風情，倘若進一步走入文字裡描繪的城市巷弄，摸索過往時光留下的遺跡，不僅增進旅遊的深度，也讓旅遊增添一些穿梭古今的樂趣。

我們可以跟著民藝之父柳宗悅〈京都早市〉的腳步，拜訪京都東寺的「弘法市集」，透過琳瑯滿目的市井雜貨、骨董字畫一窺常民生活的美感，也可以挑選一件顏色鮮亮的古著羽織，體會貫通古今的美學，即使用來混搭時裝或漢服亦非常有趣。

拜訪東寺的「弘法市集」，透過琳瑯滿目的市井雜貨、骨董字畫一窺常民生活的美感。（圖／楚楚提供）

我們可以隨著物理學家長岡半太郎〈大阪這地方〉的指引，走進宏偉的「大阪天守閣」，眺望大阪城的遠近都市風光，俯瞰遍布城市的經濟動脈──運河，甚至前往道頓堀搭乘水上觀光船，沿著運河一覽燈光炫目的商業中心。

（左圖）宏偉的「大阪城天守閣」，可以眺望大阪的遠近都市風光。（右圖）大阪「道頓堀」水上觀光船，沿著運河一覽燈光炫目的商業中心。（圖／楚楚提供）

我們也可以藉由演員古川綠波〈從牛鍋到壽喜燒〉的分享，分辨關西的牛肉壽喜燒與東京的牛鍋，可惜百餘年前扎根在東京淺草的美味牛鍋，如今也只剩下「淺草今半」一家了。在淺草寺參拜，感受江戶下町氛圍之餘，也別忘記到淺草今半品嘗流傳百年的美味呀。

帶著漢服去旅行

喜愛中華傳統服飾「漢服」的我們，也不妨拿出衣櫃裡最為復古的一套服飾，展現一種獨特且古典的穿衣風格。帶上自己喜歡的衣服，前往其他的國家旅行，在與日常生活截然不同的風景當中，留下放鬆自在的笑容。

「江戶東京建築園」保留東京都內具有歷史文化價值的建築，其中一區重現昭和時期的街景，讓人彷彿穿越時空。（圖／楚楚提供）

旅行時最推薦攜帶的漢服，大概首推「織金馬面裙」，搶眼的織金，無論在膝襴或底襴的不同排列布局，於照片上都能顯現張揚的風采。現代化紡織的多元材質，讓馬面裙可以配合季節的搭配，夏天選擇輕薄的紗料、冬天選擇厚重的緞料；而馬面裙的高度搭配性，讓一條裙子可以穿出多種風格，正是行李減量的旅遊良伴。

馬面裙搭配交領衫、立領對襟衫、比甲等上衣，是傳統的明制漢服裝束；馬面裙混搭飛機袖、直領對襟衫等上衣，是跨越宋明的朝代混搭服飾；馬面裙混搭襯衫、毛衣、短袖等上衣，則是穿梭古今的時裝混搭。帶著一條百搭的馬面裙，隨處街角都能是古今皆宜的風景。

百搭的織金馬面裙，隨處街角都是古今皆宜的風景。 （左圖）立領對襟衫、比甲、織金馬面裙是傳統的明制漢服，攝於「寬永寺五重塔」；（右圖）貝蕾帽、長風衣、織金馬面裙則是時裝的混搭，攝於「東京車站」。 （圖／楚楚提供）

在疫病漫長的隔絕之後，人們更樂於走出戶外，甚至踏出國門，以一場精心安排的旅行來犒賞自己，為繁忙的日常生活充電。在日復一日的工作之餘，我們最期待的不過就是穿起喜歡的衣服，去到嚮往的地方；如果你也喜歡溫婉古典的穿著，不妨嘗試帶上傳統服飾，走進異國他鄉。

●專欄「漢服HanFun」：楚楚，「衣冠楚楚」的「楚楚」，來自臺北的漢服生活化研究生，分享美好衣冠文化，以及漢服的一百種生活方式。每月刊出1篇，敬請期待。