台灣圖書館借書證 補足了我曾經缺失的那一塊人生拼圖

【飛越千里看台灣】

文／石晨曦

學生時代我是一個極少閱讀的人。

我是一個中國農村的孩子。我上小學時還是八零年代初期，記憶中當時的家鄉是沒有圖書館的，父母經濟拮据也不曾給我買過書，每天放學回家有很多農活要做，那時的我不曾想過閱讀有怎樣的樂趣。

上國中時，班上有位同學作文寫得很好，常被老師貼在教室後面黑板上供同學欣賞。我見那位同學下課時間都在閱讀一本雜誌，她說，是母親為她訂的，每月會寄來一本。我好奇跟她借來看看，那是一本教導如何寫作文的雜誌，裡面有很多優秀作文賞析，看過之後有一種茅塞頓開之感。之後我又跟她借過兩次，當我的作文也開始被老師貼在黑板上後，她就再也不願借我。那幾本雜誌成了我國中時期唯一的閱讀經歷。

上高中後，我的人生與升學畫上了等號。高中在縣城，校園很大，有圖書館，縣政府大院裡也有圖書館，可我都沒去過，因為我從小就沒養成閱讀習慣，自然就不會想要走進那樣的地方。我日以繼夜拚盡全力讀教科書，最後卻未能如願考上大學，千軍萬馬過獨木橋，能過的是少數精英，多數人擠落橋下。

我枯燥的高中生活裡也是有過一次夢幻的閱讀經歷。有一次，同宿舍的女生得了一本瓊瑤小說，她看得如癡如醉，頻頻與鄰床同學分享那本書是如何好看，她的那份癡醉渲染了整間屋子，結果是一間屋子裡二十幾個女生輪流傳看，情竇初開的少女心紛紛醉倒在瓊瑤筆下。那是我第一次看小說，發現小說原來這麼好看。

回顧所有的學生生涯，我的課外閱讀經歷實在乏善可陳，國文課本倒是啃得滾瓜爛熟，也算打下了不錯的文字基礎，當為人母之後，陪伴孩子閱讀時能行有餘力。

先生帶著我和孩子回到台灣時，孩子已經快滿一歲，我想著要從小培養他的閱讀習慣，才能開闊視野，不落人後。當我發現社區公園裡就有一間圖書館時非常興奮，那是我第一次踏進圖書館。它只是一間小型社區圖書館，裡面卻有專為兒童設計的讀書區，裡面有很多適合兒童閱讀的繪本、百科全書、少年文學，題材廣泛。我細看那些分類，從適合一歲兒童的讀物開始讀。每天我都和孩子窩在兒童室的一個角落，他坐在我懷裡，我小聲念書給他聽，我口中唸出的奇妙文字和書中色彩斑斕的繪圖成功吸引了孩子的視線，他總是安靜的坐著，聽我念書。我彷彿回到了幼年，和孩子一起沉浸在童話的夢幻泡泡中，補足了我曾經缺失的那一塊人生拼圖。

我日日都去圖書館報到，引起了工作人員的注意，她熱心的告訴我圖書館的書是可以借的，問我為何不借一些回去看。我說我是中國人，剛來台灣，只有旅行證，沒有身分證，不知道能不能辦借書證。她說應該可以，結果她在電腦上操作了很久之後告訴我她也不知該怎麼辦，因為這間圖書館還沒有為外籍人士辦借書證的記錄。她讓我留下電話，問過上級之後再請我來。第二天接到她的來電，於是我成為了那間圖書館第一個辦借書證的外籍人士。

多年以後，圖書館的借書證用悠遊卡貼上條碼即可取代，可我至今仍然保留著這張用旅行證去辦的我在台灣的第一張借書證，它是我人生中一把珍貴的金鑰，開啟了我的閱讀之門，讓我往後餘生起了一些變化，不再活的那般虛無。

那位工作人員告訴我這張借書證全台北縣的圖書館都適用，也是那時我才慢慢知曉全台灣像這樣的小型社區圖書館不計其數，某些社區中雖沒有圖書館，也會在社區活動中心里設立閱覽室。我為了照顧公公曾在南部鄉村住過一段時間，那裡雖是鄉村一樣有圖書館，這讓我想起我的家鄉也是鄉村可至今沒有圖書館，中國圖書館的密度遠低於台灣。

城裡的圖書館可能又大又美，精美的建築設計，驚人的藏書量，可它所能服務的區塊終是有限。圖書館遍地開花，深入偏鄉，它可能只是小室一間，卻能為社會培養閱讀所帶來的強大能量。

我期待著家鄉能有一間圖書館，讓孩子們能享受到徜徉書海的樂趣。

我期待著家鄉能有一間圖書館，讓孩子們能享受到徜徉書海的樂趣。（圖／shutterstock）