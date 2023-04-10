芳香中的清涼，去除夏日暑意──薄荷

隨著即將到來的夏天腳步，在酷暑當中，想要得到一絲清涼，最能夠讓人感到振奮的，莫過於薄荷了。不管是塗抹於肌膚，或是利用鼻子嗅取，薄荷，是去除暑意的一道良方。

薄荷的使用歷史很早，不管是東方還是西方。在《甄嬛傳》中，有一幕甄嬛走入殿中，問皇上是不是有煩心事？因為她聞到了皇上正在使用薄荷腦油，還被誇善解人意呢！而在西元前三千年左右，地中海沿岸就有薄荷了。連埃及的出土文物，也有薄荷呢！

薄荷，被譽為歷史上最古老的作物之一。

薄荷是唇形科的植物，會開紫、白，或粉紅色的花，目前全世界都有種植，種類也很多，比較常見的像是綠薄荷、胡椒薄荷等，在學習精油的入門款中，它是其中之一。而這讓人喜愛的植物，卻有著讓人感嘆的小故事。

在希臘神話裡，冥界之神海地斯（Hades）遇到了美麗的Menthe，忘記了自己還有妻子Persephone這回事，和她墜入了愛河。紙包不住火，很快的，Persephone知道了這件事情，和Menthe起了衝突。為了懲罰Menthe和自己的丈夫在一起，Persephone利用法術將Menthe變成一株小草，就算Hades後悔莫及，也來不及了。

然而，這株看似無奇，卻散發著沁人香氣的小草，原本Persephone意思是要讓Menthe讓眾人踐踏，沒想到，被踐踏過後的小草卻散發著迷人的香氣。而這香氣，就是我們現在所聞到的薄荷。

亦有一說，是Hades為了保護Menthe才將她變成小草，無論如何，都無法否認Menthe被變為薄荷這項事實。

而薄荷也在眾人的喜愛下，廣為栽培，應用廣泛，因為氣味強勁，在暈車的時候，嗅吸一下；或是覺得胃部漲漲的，塗抹一些在肚子上，隨著那股強而有力的清涼貫穿身體，似乎能夠緩解不適感。

而牙膏、糖果，甚至是口香糖、漱口水，都有薄荷的蹤跡。人們愛著薄荷的香氣與涼爽，彷彿它能夠沖散生活中的煩躁與黏膩。印地安人甚至還會拿薄荷來驅蟲、殺跳蚤呢！

在希臘時代，薄荷還會被拿來當香水，羅馬人也會把它當作是入浴時的香料。在羅馬時期，人們還會把薄荷戴在右手手腕上，將它視為「強壯」的象徵。

薄荷含有「薄荷醇」，它能夠讓皮膚感到涼快，但它具刺激性，所以在應用上需加注意。（圖／shutterstock）

薄荷之所以令人感到清涼，在於它裡頭有「薄荷醇」，它能夠讓皮膚感到涼快，也因為這種特性，所以在炎炎的夏日午后，利用薄荷葉煮成薄荷茶，甚至在長時間開車時，如果想要提神醒腦，使用薄荷也是一個很好的方式。倘若鼻塞，也可以利用薄荷的這個特性，讓鼻子暢通。肩頸痠痛時，也會想抹一下薄荷油呢！

薄荷雖具有清涼的作用，但它具刺激性，所以在應用上需加注意，它並不適合年齡太小的兒童與嬰兒。即便是成年人，在使用薄荷精油時，以及具有薄荷醇的產品時，也需注意劑量。尤其是有蠶豆症患者，在使用具有薄荷醇成分的產品時需更為注意，像常見的萬金油，裡頭也有此成份。

薄荷能夠提神醒腦，在開車、讀書時，拿來集中精神是很常見的事。不過，當天氣炎熱，晚上難以入睡時，也可以使用一、兩滴精油，讓人感到放鬆、舒適，進而幫助睡眠。

這個夏天，是不是想要來滴薄荷了呢？就讓薄荷的香氣，滲透到這個夏天，來一片清涼吧！

貼心小叮嚀：精油必須安全使用，使用前請洽專業人士。

薄荷，是去除暑意的一道良方。（圖／shutterstock）