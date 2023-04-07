世上最貴的青菜！回顧那些年的兩岸物價差異

【飛越千里看台灣】

文／石晨曦

吃是人生頭等大事。對於吃我頗有講究，並不是要吃什麼山珍海味、極品料理，講究的是吃得新鮮、健康，為了避免把高油、高鹽、高糖和各式科技凝鍊的調味品吃下肚，就得親手料理飲食。為了吃，每到一個新的城市居住，我第一個想要去的地方就是市場。

民國八十八年的夏天，我在三重迎來了第一個清晨，先生告訴我附近有一個傳統市場，於是我把孩子放進娃娃車，推著去逛市場。我腦海裡想像的市場是在一個大大的棚子裡，裡面的攤販都由市場管理處統一管理，賣的都是吃食，依商品種類的不同，劃分出很多的區塊，有蔬菜、海鮮、豬、雞、牛、羊、各式熟食等，我在廈門居住時見過的市場大抵如是，可當我走進三重的龍門市場時，既定的印象注入了全新的元素，對於市場只賣吃食這件事也完全改觀。

龍門市場位於公園街上。是街道也是市場，它以藍天為棚，以陽光為燈，攤販分散於街道兩邊，中間供行人通行，摩托車與行人交織，看似混亂，可其中蘊含著當地人早已習慣的潛規則，人與摩托車在擁擠的市場中來來回回也不會發生擦撞。市場裡各式攤販混雜在一起。沒有依種類劃分出區域，菜攤的隔壁可能是賣魚貨海鮮的，肉攤的隔壁可能是賣衣服或五金鍋具的，這也立刻讓我意識到「傳統」二字的意義。它與有規劃的公有市場的不同之處在於，它實則是一條街道，兩旁的店面都歸私人所有，店主想要租給何種攤販是他的自由，正是這樣的自由造就了傳統市場活潑多元的樣貌。

市場裡攤商們的吆喝方式花招百出。其中一幕讓我記憶猶新，有一攤賣內衣的老闆是男生，他把女性的內衣褲穿在自己的衣服外面，站在他搭好的攤位上扭腰擺臀大聲吆喝：「一件一百，六件五百。」他的表演秀果然奏效，攤位很快就被一群婆媽圍住，生意特別火紅。

初次逛這樣的市場，覺得特別有趣，從頭逛到尾看個遍，才驚覺自己還沒買菜。剛來台灣有個沒刻意就自然發生的習慣，就是把所有商品的價格都換算成人民幣，當時一元人民幣折合台幣三點三元。那些工業產品的價格看起來差距不遠，可菜價在我眼裡卻成了天文數字。豬肉一斤八十，折合人民幣二十四元。最便宜的青菜一斤都要三十，折合人民幣九元。而當時在我家鄉一斤豬肉才三塊錢，一斤青菜五毛錢就可買到。我無法克服自己的心理障礙，勉強只買了一把空心菜回家。那天晚餐桌上只有一盤空心菜配白飯。當時的我從未出國過，不知道國外的消費如何，我笑稱那是世上最貴的青菜，因為它是我有生以來買過的最貴的青菜。

菜市場示意圖。記者陳炳坤（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

先生說慢慢你就會習慣，果然我很快就習慣了這樣的菜價，因為無論多貴，我都必須要吃飯。我慢慢不再把新台幣換算成人民幣，活得像一個台灣人。我甚至迷上了傳統市場，蔬果魚肉、衣褲鞋襪、玩具圖書、鍋碗瓢盆，甚至一針一線在這裡都找得到，而且價錢都比商店裡的還便宜，對我這樣的小資族無疑是一大福音。很多流動攤販全台跑透透，今天在這個市場，明天又去那個市場，這種情形造成傳統市場裡每天都有不一樣的商品，逛不起百貨公司的我去傳統市場挖寶也是一種生活樂趣。

在台灣生活了很多年，也搬過很多次家，足跡踏過之處總能尋得一個傳統市場。疫情後很多人的消費習慣轉去線上，加上很多超市、賣場來搶客，傳統市場的生意較過去冷清了許多，但我相信無論競爭有多激烈，傳統市場都不會消失，它承載著很多台灣人的記憶，買菜就是要去傳統市場是很多台灣人根深蒂固的習慣。我做過多方比較，傳統市場的菜永遠是最新鮮、便宜的，在這萬物齊漲的高物價時代，它更是精打細算過日子的婆媽們的最好選擇。中午時分，攤商們急於出清收攤，那時去買菜會更便宜。

現在的我過著簡單的生活，沒有過多的購物慾望，不過每星期的休假日我都一定會去傳統市場逛逛，因為吃是人生頭等大事，而我喜歡自己煮食。

果菜市場示意圖。記者唐惠彥（圖／聯合報系新聞資料庫照片）