【白塔方寸】師人／AI浪潮下的治療師

文／師人

Open AI, AI open

AI人工智慧的發展史已行之有年，然而美國OpenAI公司創造出的「ChatGPT」聊天機器人，在2022年11月的橫空出世，則敲響了世人對AI的警鐘，自此，AI議題不只存在於科學與科技業，而是近2個月，不少文章標題聳動寫著的，「在未來，什麼工作會被AI取代？」。

自20世紀的科學家便開始了AI不同面向的研究議題。時至如今，大眾的日常也潛移默化著AI科技的影子。但始終，不像是科幻小說元素裡頭，有著擬人介面或身形那樣的成熟，抑或對我們的生活有感。而這次，與ChatGPT聊天，不論大小問題，都能給出具有邏輯、統整、條理、快速的回答，讓人工智慧，開始帶點了互動式的真實。讓若善以應用，甚至改變了人們一如以來搜尋資料、寫作、創作的方式。

是否有AI取代治療師的那天到來

AI為人所創造，然而某天，AI會取代人嗎？

「有一天，AI會取代治療師嗎？」

身為治療師思索著，執行復健的過程會由AI代替嗎？

帶著個案復健是一個互動來往的過程，覺察個案的情緒、神情、回應、語調…。

看個案的神情是否對復健動作感到吃力；每個動作是否能夠理解和配合；觀察個案對於復健動機與接受度。不僅僅考量動作功能，還會因應個案的認知、情緒去安排適宜的復健內容。綜而言之，是一個多面向且不斷需隨著個案狀態去調整的過程。

復健涵蓋面向以個案為中心，評估個案的動作、姿勢平衡、認知、心裡情緒、日常生活...等，是一個需要多面向考量的專業。（圖/ 師人提供）

面露笑容卻帶有哀傷的複雜情緒

吳奶奶是右腦缺血性中風，影響著她的左側肢體。起初見到她，乏力軟癱的左上肢，不論肩、肘、腕、手部關節，都未見主動動作。就此而言，需要治療師做動作的誘發，讓她的大腦重新學習，建立與肢體的連結，如同孩童學步般，從零開始。

從頭學，是令人感到壓力且挫折並行的，從吳奶奶的話語可窺探一二。她常掛在嘴邊說的：「哎呀！我手動不了！」。此時遞予鼓勵：「沒關係，這只是一開始，會慢慢進步的」。她稍稍接受了。

然而下次又是相似的，「我的手都不能動，無路用了。」，往後的五六次見面，三不五時反覆著。時而安撫，時而要其專注在她有進步的所在。特別的是，她悲傷的語句伴隨著不是悲傷的神情，而是微笑。

雖有笑容但藏有哀傷，若是AI能覺察人類這樣複雜的情緒嗎？她那是苦笑，也是故作堅強，AI能感同身受嗎？

樂觀積極卻藏有安全疑慮

張叔叔是另一位中風個案，他與吳奶奶不相同的氣場，樂天派。慣用手右手，而中風恰好讓他這手無力，但他沒有埋怨。家人不方便到院照顧，只有他一人在病床，他也說沒關係。較慶幸的是，他的手部動作也真的一天一天慢慢進展中。可是要能夠獨立走路，卻是面臨挑戰的。

某日被安排出院前夕，跟他說了些需要的輔具與建議家中安裝扶手。他起初以一個「不太需要，他目前狀態這樣就可以」的回應。像這樣的樂天，實則隱含著「病識感」不佳，亦即覺察自己疾病狀態的能力不佳，實際上他還沒有辦法不用輔具且無人協助下在家中移動。

張叔叔人很正向，復健態度也很好，面對這樣的個案，治療師想著的是他安全疑慮。換做是AI，能夠發現這樣的問題嗎？

AI時代下治療師的價值

趁著時事，與ChatGPT搭話詢問：「請問在台灣的醫院工作的職能治療師，在未來15年內會被AI取代嗎？」

ChatGPT的回答，暫時是否定的。同時也提出了治療師不同於AI的優勢。當中，涉及個案多面向的評估、人際互動與個案建立情感信賴。如何與AI共存，則是善用AI技術做更有效率的治療。

一方面驚覺於它有條理卻也提點式的正向回答，一方面也了解AI時代下治療師該保有及精進的價值。

ChatGPT想法中的治療師：「需要對個案的病史、身體狀況、家庭狀況等進行綜合評估，並制定個別化的治療計劃，這些工作都需要職能治療師具備豐富的臨床經驗和專業知識，並且能夠與個案建立良好的人際關係，提供情感支持和鼓勵，以幫助個案復原。」（圖/ 師人提供）

AI的發展因科技巨頭如Google、Microsoft、Meta的競逐，加速了成長曲線。

「有一天，AI會取代治療師嗎？」，或許問句該思考，「如何不讓AI取代治療師」。

以「人」為本，以個案為中心，或許是作為治療師，始終會與AI有所不同的難以取代。

AI浪潮襲來，順水推舟。