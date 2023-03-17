【你不知道的醫療史】蘇上豪／因孕婦難產而發明的救命鏈鋸

文／蘇上豪

德州電鋸殺人狂(The Texas Chain Saw Massacre)是1974年上映的美國電影，雖然內容血腥暴力，也在發行後遭到上映的阻力，但日後片中以電動鏈鋸肢解被害人的畫面，竟成為暴力美學的經典，尤其在10年之後知名影星艾爾˙帕西諾(AlPacino)藉以崛起的電影「疤面煞星(Saacrface)」，片中也使用了相同的手法。

不過讀者們可能不知道，鏈鋸的發明不是為了砍樹，或是為了鋪陳在電影裡給那些變態殺手的工具，它可是為了救人而設計的！最初是讓外科醫師能替那些難產的孕婦實施「恥骨聯合切開術(Symphysiotomy)」，將左右骨盆之間的軟骨切斷，擴大骨盆腔的範圍以利胎兒生出，不過大家不要誤會了，它並不是今日仍在使用的剖腹產方法，其切開的範圍並沒有達到子宮內。

西方醫學大概在16世紀末期，就有大膽的外科醫生為難產的孕婦實施剖腹產，可惜因為失血的風險，以及之後縫合的困難，所以一直是很難突破的瓶頸，個案數是零零星星，因此由外陰部將恥骨聯合切開，讓胎兒得以有較大的範圍通過產道，不失為又快又方便的方法。

可惜用刀來切開恥骨聯合還是有一些困難度，於是在18世紀後期，兩位英格蘭外科醫師約翰˙艾特肯(John Atiken)及詹姆斯˙傑弗雷(James Jeffray)，設計出了一種工具，讓恥骨聯合切開更方便快速，它是一個手搖的軟鏈鋸，發想來自手錶的錶鏈，操作的方法像今日的削鉛筆機動作一般，藉由搖桿轉動把鏈鋸當刀用，不過您放心，平躺在床上難產的孕婦，是無法看到醫師對她做出如此恐怖的行徑。

有人會問，這樣病人不會很快死掉嗎？

不要忘了在那個沒有抗生素、止血器材及相關先進手術設備的年代，外科醫師就必須像武俠電影裡講的一樣，動作必須「唯快不破」，能夠以最快的方法完成手術，就可以替止血關傷口增加時間，慢吞吞的人反而會讓患者死得更快。

上述提到的手搖鏈鋸由於使用及攜帶非常方便，讓骨科醫師也將它應用於關節手術裡，尤其在電力發明以後，電動的鏈鋸讓外科醫師使用更加得心應手。

拜工業革命之賜，器械的製造不只精準與完備，而且能大量生產，不知道是哪位仁兄突發奇想，把這個醫療器材介紹給木材商，於是更大更利的電動鏈鋸終於在1905年使用在伐木業。

電影編劇在1970年代後，不知從哪裡來的靈感，把上述的電動鏈鋸變成令人血脈噴張的殺人工具，如果我不說，你怎知它剛開始竟是為了救人而發明的呢？